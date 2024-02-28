فايزة العماري تصل إسبانيا .. تعرض شروطها على ريال مدريد ولديها مهمة أخرى!

المرأة الحديدية تملي شروطها على الملكي

حطت فايزة العماري والدة ووكيلة أعمال النجم الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، في العاصمة الإسبانية مدريد.

وكان كيليان مبابي، قد أبلغ إدارة النادي الباريسي برغبته في الرحيل عن "حديقة الأمراء"، مع نهاية عقده في يونيو المقبل، وتشير أغلب التقارير الصحفية إلى أن الفتى الفرنسي اختار التوقيع لريال مدريد والانتقال إلى صفوفه بالمجان.

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وذكرت شبكة "ريليفو" الإسبانية، أن فايزة العماري وصلت منذ ساعات للعاصمة الإسبانية، برفقة أشخاص مقربين من مبابي، للتحضير لوصول اللاعب إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.

وأشارت إلى أن هناك عدد من الملفات التي ستناقش فيها إدارة ريال مدريد وتحديدًا الرئيس فلورينتينو بيريز، ويأتي على رأسها بنود العقد الجديد للنجم الفرنسي والمقابل المادي الذي سيحصل عليه.

وأوضحت "ريليفو"، أن فايزة العماري ستتفرغ خلال الفترة المقبلة لرحلة البحث عن منزل للعائلة، حيث تستهدف شراء منزل وتركز بحثها في منطقة "لا موراليخا" التي تبعد 5 دقائق فقط عن المدينة الرياضية لريال مدريد "فالديبيباس"، وهو الخيار الذي تم تفضيله.

يذكر أن فايزة العماري، كانت قد حددت شرطًا لإدارة ريال مدريد بضرورة التعاقد مع إيثان مبابي، الشقيق الأصغر لكيليان في نفس الوقت من أجل إتمام الصفقة، حيث تريد الجمع بين الشقيقين في "سانتياجو برنابيو"، وهو ما لاقى قبولًا لدى بيريز، خصوصًا أن الفتى صاحب الـ17 عامًا سيكون حرًا في يونيو المقبل أيضًا.