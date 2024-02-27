فايزة العماري تفرض أحكامها .. ريال مدريد يقبل شرط والدة مبابي لإتمام الصفقة المُعقدة!

فلورينتينو بيريز يلم شمل العائلة في البرنابيو

يستهدف ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، لم شمل عائلة كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان بعد توصل الطرفين إلى اتفاق شبه نهائي بشأن انضمام النجم الفرنسي إلى النادي الملكي في الصيف المقبل.

وكان اللاعب الفرنسي صاحب الـ25 عامًا، قد أبلغ إدارة نادي باريس بأن الموسم الحالي هو الأخير له في حديقة الأمراء، حيث لن يجدد تعاقده وسيرحل بالمجان في الصيف المقبل، بينما تؤكد كل المؤشرات أن وجهته المقبلة هي "سانتياجو برنابيو".

إلا أن برنامج "إل شيرينجيتو" الإسباني، أكد أن إدارة فلورينتينو بيريز لن تضم كيليان مبابي وحسب، بل هناك نية للتعاقد مع شقيقه الأصغر إيثان (17 عامًا)، والذي يلعب أيضًا في باريس سان جيرمان لكن في فريق الرديف.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشار الصحفي الإسباني إدواردو إندا، في حديثه للبرنامج إلى أن فايزة العماري، والدة الشقيقين مبابي، هي من حددت هذا الشرط لإدارة ريال مدريد من أجل إتمام التعاقد مع كيليان في الصيف المقبل بالمجان، وهو نفس موقف إيثان الذي ينتهي تعاقده مع باريس في يونيو المقبل.

وأوضح أن فلورنتينو بيريز، سيستجيب لطلب فايزة العماري وسيتعاقد مع إيثان من أجل ضمه إلى فريق "كاستيا" (رديف ريال مدريد)، تمهيدًا لجمعه بشقيقه في الفريق الأول خلال المستقبل القريب.

ويعتبر إيثان من المواهب الواعدة في فرنسا، حيث يتدرب بانتظام مع الفريق الأول لباريس رغم صغر سنه وشارك في 3 مباريات واحدة منها جاءت في الدوري الفرنسي مع اثنتين أخريين في كأس فرنسا.