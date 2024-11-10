ماذا قال أسطورة ليفربول؟

تغنى روبي فاولر أسطورة ليفربول بالنجم المصري محمد صلاح، الذي يقدّم مستويات مبهرة مع الريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصل صلاح إلى 165 هدفًا في مسيرته بالدوري الإنجليزي الممتاز، ليتقدم إلى المركز الثامن في تاريخ هدافي المسابقة، ويتجاوز فاولر الذي جاء سجله الحافل مع ليفربول وليدز يونايتد ومانشستر سيتي.

وقال فاولر، في عموده بصحيفة "ميرور": "سعيد برؤية محمد صلاح يتفوق علي في قائمة الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز، لقد قفز أمامي، وأنا من مشجعي ليفربول لذا إذا كان يسجل الأهداف فهذا يجعلني سعيدًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "ما حققه في أنفيلد استثنائي، الآن يطارد تييري هنري برصيد 175 هدفًا، مع بقاء ثلاثة أرباع الموسم، أنا متأكد من أن صلاح سيفعل ذلك لأن أرقامه حتى الآن مذهلة، أنا فخور بأن أكون ضمن أفضل 10 في تلك القائمة، لكنني أشعر بالأسف".

وواصل: "هذا لأنني أعلم أنني ربما كنت سأكون أعلى إذا كانت السنوات الأربع الأخيرة من وقتي في كرة القدم الإنجليزية مختلفة، كنت لاعبًا صغيرًا في تلك الفترة ولم ألعب بالقدر الذي كنت أتمناه، أود أن أعتقد أنه كان بإمكاني تسجيل المزيد".

ويعتقد فاولر أن المصري الذي سينتهي عقده مع ليفربول هذا الموسم يريد البقاء في أنفيلد، مختتمًا: "بالنسبة لرسالة صلاح الغامضة بعد فوزه على برايتون، هو يخبر ليفربول أن الكرة في ملعبهم بسبب وضع عقده، أعتقد أنه يريد البقاء، ولست وحدي في أنفيلد على أمل أن يفعل ذلك."