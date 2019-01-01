فاولر: أرقام صلاح تتحدث عنه ألم تشاهدوا كرة قدم من قبل؟

روبي فاولر نجم فريق ليفربول السابق يشيد بمحمد صلاح هداف الفريق حاليًا ويدافع عنه ضد اتهامات الأنانية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

دافع النجم روبي فاولر لاعب ليفربول المعتزل عن المصري محمد صلاح نجم الريدز الحالي ضد الاتهامات الموجهة له مؤخرًا بالأنانية.

جاء هذا في مقال كتبه فاولر بصحيفة "صنداي ميرور" وأكد خلالها أن اتهام محمد صلاح بالأنانية أمر لا يمكن تصديقه تحت أي ظرف من الظروف.

من هو أفضل لاعب يحتفل بالأهداف في الدوري الإنجليزي؟ 🕺🧐 pic.twitter.com/diq9WFt5LR — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 8, 2019

وكتب فاولر: "لم يسبق لي أن سمعت هذا الكم من الأمور الغير منطقية كما سمعت عن مشكلة محمد صلاح وساديو ماني الأخيرة".

وأضاف: "لا يمكنني تصديق كم الأمور التي أسمعها، كل هؤلاء الذين يتحدثون عن الجشع وتدمير روح الفريق، ألم تشاهدوا كرة قدم من قبل؟".

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وأكمل: "لا يمكن لأي لاعب أن يصبح هدافًا من طراز عالمي ما لم يؤمن في قدرته على التسجيل، عندما أنظر لسجل محمد صلاح أعرف أنه سيستمر في التسجيل، لا يمكن الوصول لتلك الأرقام دون أن يقول عنك بعضهم أن أنانيًا".

جدير بالذكر أن محمد صلاح كان قد حقق لقب هداف الدوري الإنجليزي في آخر موسمين، وبالشراكة مع ساديو ماني في نهاية الموسم المنصرم.