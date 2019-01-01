الدوري الإنجليزي الممتاز

فيديو | فينجر: صلاح يشبه ميسي

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Getty/Goal
المدرب الفرنسي يشرح وجه التشابه..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أبدى آرسين فينجر المدرب التاريخي لآرسنال اعتقاده أن محمد صلاح نجم ليفربول يوجد أوجه تشابه بينه وبين ليونيل ميسي نجم برشلونة.

وقال فينجر لـbeIN Sports:"أعتقد أن لديه تشابهات مع ميسي، لديه نفس الاستمرارية والثبات الذان يملكهما ميسي".

وأضاف:"إنه جيد للغاية في إنهاء الفرص، كما يتحرك بشكل جيد ويدعم تلك التحركات بجودة الإنهاء".

وأوضح:"إنه يعلم متى ينتظر ومتى ينهي الكرة، إنه يعجبني كثيراً".

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يذكر أن صلاح يحمل الرقم القياسي في البريميرليج لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد بنظام 20 فريقاً وهو 32 هدفاً في موسم 2017-2018..

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