فان دي بيك يحسم وجهته بين توتنهام وريال مدريد

الهولندي مطلوب بعد التألق الكبير مع أياكس

كشفت تقارير إسبانية وهولندية عن الوجهة المقبلة للدولي الهولندي ولاعب أياكس دوني فان دي بيك بعد ارتباطه بقوة بالانتقال إلى ريال مدريد وتوتنهام.

متوسط الميدان الشاب حل في المرتبة الثامنة والعشرين بقائمة الكرة الذهبية بعد قيادته أياكس لثنائية محلية ونصف نهائي دوري الأبطال العام الماضي.

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وقالت "دي تيلجراف" إن دي بيك حسم أمره بالموافقة على عرض ريال مدريد الذي تبلغ قيمته 55 مليون يورو، وإتمام الصفقة الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة أن اللاعب أخبر توتنهام بتفضيله الانتقال لصفوف النادي الملكي، رغم أن سبيرز كثف من جهوده بالأيام الماضية لإتمام الصفقة.

كلام الصحيفة الهولندية يتماشى مع ما ذكرته "ماركا" حول تفضيل إدارة ريال مدريد ضم فان دي بيك على التعاقد مع بول بوجبا من مانشستر يونايتد.

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وتحدثت الجريدة الإسبانية أن مدرب مدريد زين الدين زيدان يرى أن بوجبا هو القطعة التي تنقص فريقه، ولكن الإدارة جهزت عقداً بالفعل للهولندي عوضاً عن الفرنسي، ويتبقى مفاوضته مع وكلائه.

ويلعب أياكس أسبوعاً حاسماً بالأبطال عندما يستضيف فالنسيا منتصف الأسبوع لحسم تأهله لدور الستة عشر.