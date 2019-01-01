فان دايك يوضح حقيقة سخريته من رونالدو

تصريح من المدافع الهولندي فسره البعض بطريقة خاطئة

كشف فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي، عن حقيقة سخريته من كريستيانو رونالدو، خلال حفل الكرة الذهبية مساء اليوم.

وصرح المدافع الهولندي اليوم، خلال مقابلة تلفزيونية عند سؤاله عن غياب رونالدو، والمنافسة بينه وبين ميسي فقط هذا العام، وقال: "وهل كان رونالدو منافساً حقاً".

فان دايك يسخر من رونالدو في حفل الكرة الذهبية

الصحفي الإنجليزي، بريس مورجان نشر عبر حسابه الشخصي على موقع تغريدة رداً على تصريحات فان دايك، وقال خلالها إن رونالدو لاعب عظيم، كما أنك لست في دوريه.

ومن جانبه رد المدافع صاحب الـ 28 عاماً عليه، وقال: "مرحباً بريس، إذا مررت على وسائل التواصل، واستمعت إلى المقابلة كاملة، ستجد أنني كنت أمزح".

وتابع: "بكل تأكيد أنا أكن كل الاحترام للثنائي ميسي ورونالدو".

واحتل فان دايك، المركز الثاني في القائمة النهائية لجائزة الكرة الذهبية، التي حصل عليها ميسي، وجاء رونالدو في المركز الثالث.

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