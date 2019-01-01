فان دايك يسخر من رونالدو في حفل الكرة الذهبية

رونالدو تغيب عن الحفل اليوم فسخر منه فان دايك

سخر فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي، من كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، بعد تغيب الأخير عن حفلة الكرة الذهبية.

وتغيب رونالدو اليوم، عن حضور الحفل المقام في فرنسا، لتسليم جائزة الكرة الذهبية.

وعند سؤال فان دايك بعد غياب البرتغالي، إذا ما كانت المنافسة ستكون بينه وبين ميسي عن الجائزة، قال: "وهل كان رونالدو منافساً لنا من الأساس".

وتشير التقارير الصحفية، إلى أن ميسي سيحصل على المركز الأول في الجائزة، وفان دايك في المركز الثاني، بينما سيحصل رونالدو على المركز الرابع.

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وفي حفل جوائز الأفضل المقدم من الفيفا، في شهر سبتمبر الماضي حصل ميسي على المركز الأول وفان دايك ثانياً ورونالدو ثالثاً.

جدير بالذكر أن ميسي وفان دايك ورونالدو، ومحمد صلاح وساديو ماني، ورياض محرز وبرناردو سيلفا وكيليان مبابي وليفاندوفيسكي وأليسون بيكر، يتصارعون على أفضل 10 مراكز في الحفل.