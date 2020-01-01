فان دايك: ميسي وأجويرو أصعب لاعبين واجهتهما

مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك يتحدث عن أصعب لاعبين واجههما

كشف فيرجيل فان دايك مدافع نادي ليفربول عن بعض الأجوبة حول أصعب لاعب واجهه وأصعب مهاجم كلف برقابته وأفضل لاعب لعب بجواره.

وكان فان دايك قد اختتم العام الماضي دون أن تتم مراوغته وكان عنصرًا هامًا في تتويج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه.

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وحول ذلك، قال المدافع الدولي الهولندي وأفضل لاعب في أوروبا لعام 2019 إن ليونيل ميسي هو أصعب لاعب واجهه خلال مسيرته.

وأضاف: "بالنسبة إلى المهاجم الأصعب والأكثر تعقيدًا كان هناك الكثيرين، بالطبع ميسي هو أصعبهم على الإطلاق، ولكن بالنسبة للمهاجمين الصرحاء هو سيرخيو أجويرو "

وتابع: "أبرز إنجازاتي؟ أعتقد أن المشاركة الأولى لي كلاعب كرة قدم وأول مرة أيضًا ألعب بقميص المنتخب الهولندي، والتتويج مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا"

وأردف: "الشريك المثالي لي في خط الدفاع؟ جو جوميز، أحب اللعب بجواره فهو يفهمني بشكل جيد إضافة إلى كونه لاعب مميز للغاية"

وحول اللاعب الذي اقتدى به في ليفربول قال فان دايك: "قد يكون سامي هيبيا، كان مدافعًا من طراز فريد وأحببت طريقته وأسلوبه كثيرًا"

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يذكر أن فيرجيل فان دايك قد تم اختياره كأفضل لاعب في أوروبا وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019، كما دخل القائمة الثلاثية لأفضل لاعب في العالم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم ومجلة فرانس فوتبول.