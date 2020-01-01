ميسي: أحب أسلوب صلاح و يوفيتش يصنع المستحيل

المهاجم الأرجنتيني يبدي رأيه في كل لاعب متواجد بالقائمة

قام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بوضع قائمته المفضلة، بأفضل 15 لاعب شاب على مستوى العالم، مع إبداء رأيه الشخصي في كل منهم.

ميسي اختار هذه القائمة في تصريحات لصحيفة "جلوب سبورت" البرازيلية، ومدح كل لاعب منهم بشكل فردي وسبب اختياره له، كما علق على مستوى محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم.

وقال الأرجنتيني عن ترينت أرنولد ظهير ليفربول:"مستقبل الأظهرة في أوروبا ومميز في النواحي الهجومية".

المزيد من الفرق

كريستيان بوليسيتش "تشيلسي": يتمتع بتوازن كبير وسرعة خلال امتلاكه للكرة".

ماسون ماونت "تشيلسي":"تابعته يلعب أكثر من مرة وأمامه مستقبل مبهر ليصبح من ضمن الأفضل".

فيل فودين "مانشستر سيتي":"يقوم بأشياء رائعة في كل مرة يظهر بها، يمتلك موهبة كبيرة".

جادون سانشو "بوروسيا دورتموند":"لديه قدرات مبهرة في المراوغة والمرور من المدافعين".

لوكا يوفيتش "ريال مدريد":"لاعب ساحر ويجعل من المستحيل ممكن".

كاي هافيرتس "بايرليفركوزن":"تعامله مع الكرة أمام المرمى أمر مبهر جداً للاعب في سنة".

إيدير ميليتاو "ريال مدريد":موهبة استثنائية عظيمة ومنافس صعب".

عثمان ديمبيلي "برشلونة":"سرعته مبهرة في التدريبات".

حسام عوار "ليون":"يتمتع بهدوء كبير مع الكرة ويمتلك قدرات فنية رائعة".

فرينكي دي يونج "برشلونة:"أحد أفضل الممرين الذين رأيتهم في هذه المرحلة السنية".

جواو فيليكس "أتلتيكو مدريد":"واحد من أبرز المواهب الأوروبية في العالم الآن".

كيليان مبابي "باريس سان جيرمان":"سريع وخطير ولديه قدرات مميزة في إنهاء الفرص".

جوشوا كيميتش "بايرن ميونخ":"موهبة عظيمة في مركز الظهير ويجيد صناعة الأهداف".

بنجامين بافارد:"مدافع أنيق يمكنه التعامل مع الكرة بشكل جيد".

وتطرق صلاح كذلك في حديثه عن محمد صلاح جناح ليفربول قائلاً:"أحب طريقة لعبه و كان رائعاً مع فريقه هذا الموسم".

وتأتي اختيارات ميسي تزامناً مع الفترة الحالية التي تمر بها كرة القدم، بتوقف جميع الأنشطة الرياضية بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث كان يطمح الأرجنتيني في استكمال موسمه الجيد، سعياً للحصول على الكرة الذهبية السابعة في تاريخه.