فان دايك يساند جوميز بعد واقعة ستيرلينج

واقعة أثارت الحبر في الصحف الأيام الماضية بين لاعبي إنجلترا

ساند نجم ليفربول فيرجيل فان دايك زميله جوي جوميز بعد أزمته في صفوف المنتخب الإنجليزي مع رحيم ستيرلينج، نجم مانشستر سيتي.

وتعرض جوميز لصافرات الاستهجان من جماهير إنجلترا لحظة مشاركته في لقاء مونتينيجرو مساء الخميس الماضي.

ماونت: إنجلترا تجاوزت واقعة ستيرلينج وجوميز

وقال فان دايك في تصريحات للإعلام: "أمر مخيب أن ترى جوميز يتعرض للصافرات، الأمر جرى التعامل معه".

وأضاف: "يجب أن يتوقف الجميع عن ذكر الموضوع لأن ما حدث حدث وتم تخطيه، يجب أن يفعل الجميع ذلك، خصوصاً جوي".

وأكد فان دايك أن تركيزه حالياً منصب على لقاء هولندا مع أيرلندا الشمالية في تصفيات أمم أوروبا، وليس على ليفربول. طالع هنا.

وشهدت مباراة ليفربول ومانشستر سيتي الأسبوع الفائت مناوشات بين الثنائي ستيرلينج وجوميز امتدت إلى معسكر المنتخب الإنجليزي.

وتعرض ستيرلينج للإيقاف في مباراة مونتينيجرو بعد تعديه على جوميز، القرار الذي تقبله اللاعب وقدم اعتذاره بعدها عن تصرفه.