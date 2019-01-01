فان دايك: لن أقول أنه عام ليفربول!

تصريحات هامة من القائد..

رفض فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، الحديث عن أن هذا العام هو عام الريدز، وفضّل أن يركز على منتخب هولندا، والذي يستعد لمباراة منتخب أيرلندا الحاسمة ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

ويعيش ليفربول وضعًا مثاليًا هذا الموسم، فيتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة وبفارق 8 نقاط عن المطاردين ليستر سيتي وتشيلسي، و9 عن أهم الملاحقين، مانشستر سيتي.

كتيبة المدرب الألماني يورجن كلوب انتصرت على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الأسبوع الماضي، مما جعل شبكة سكاي سبورت تسأل فان دايك عن إذا ما كان هذا الموسم ليكون موسم الريدز.

بدوره، أجاب الدولي الهولندي بقوله "لن أقول أنه يبدو وكأنه عام ليفربول. إنه شيء بالنسبة للإعلام، بينما الشيء الرئيسي لنا كلاعبين حاليًا هو التركيز عن المباراة المقبلة.".

"بالنسبة لي إنها مباراة صعبة أمام أيرلندا الشمالية. أما ليفربول، فما سيحدث سوف نعرفه في المستقبل وليس لدينا أي تأثير عليه الآن، فالموسم لا يزال طويلًا للغاية. تركيزي حاليًا على المباراة المقبلة للمنتخب الهولندي."

كما تطرق فان دايك للحديث عن زميله ممفيس ديباي، والذي ربطته الصحافة بمغادرة فريقه الحالي، ليون، والانضمام مجددًا إلى البريميرليج من خلال شراء عقده من قبل أبرز المهتمين توتنهام هوتسبيرز أو فريقه السابق، مانشستر يونايتد.

"إنه لاعب رائع ومهم للغاية بالنسبة إلى فريقنا في الوقت الحالي. أينما ذهب في المستقبل القريب، فإنه سيكون أمرًا جيدًا بالنسبة له. لكنه لا يزال في ليون، وعليك أن تحترم هذا الأمر."

يذكر أن ليفربول يستعد لجدول مزدحم في الفترة المقبلة، عندما يُلاقي كريستال بالاس وبرايتون في البريميرليج، ثم نابولي في دوري أبطال أوروبا في نوفمبر فقط، قبل الرحيل إلى قطر في ديسمبر للمشاركة في كأس العالم للأندية.