فان دايك: كلوب يعرف كيف يجعلني أحافظ على تواضعي

فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول يشيد بالمدير الفني الألماني يورجن كلوب بسبب طريقة تعامله معه.

أشاد النجم الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول بالمدير الفني الألماني للريدز يورجن كلوب وطريقة تعامله معه في الأشهر الأخيرة ومساعدته في الحفاظ على مستواه.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن طريقة تعامل كلوب معه تساعده بشكل مستمر في الحفاظ على تواضعه والاستمرار في التحسن.

وقال فان دايك: "لدي علاقة مميزة للغاية مع يورجن كلوب في الوقت الحالي كما كانت الأحوال مع رونالد كومان في ساوثامبتون والآن في منتخب هولندا".

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وأضاف: "مثلما هو الحال مع كومان فكلوب يعرف كيف يجعلك تخرج أفضل ما لديك ويقوم بذلك بالنقد البناء عندما تكون وسائل الإعلام تمدحك وترفعك للسماء".

وأكمل: "عندما تم اختياري لأكون أفضل لاعب في القارة خرج كلوب للفريق كله وقال لهم أنني حققت تلك الجائزة فقط بالنيابة عن مجهود الجميع في ليفربول خلال العام الماضي".

وأنهى تصريحاته مؤكدًا على تفهمه لما يقوم به كلوب: "أنا أعلم ما الذي يحاول القيام به، وفي الوقت نفسه فالمدير الفني يعطيني الكثير من الثقة والمسؤوليات".

جدير بالذكر أن فان دايك مرشح في الوقت الحالي للحصول على جائزة الكرة الذهبية مع كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وسيتم الإعلان عن الفائز في الشهر المقبل.