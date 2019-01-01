مينيوليه: أليسون سيظل أساسيًا لو سجل في نفسه وأفضل الدوري البلجيكي

سيمون مينيوليه حارس مرمى ليفربول السابق يوضح أسباب رحيله عن الفريق.

أكد سيمون مينيوليه حارس المرمى السابق لفريق ليفربول أنه غير نادم على الرحيل عن الريدز والانضمام لكلوب بروج بعد بداية الفريق الإنجليزي الممتازة في البريميرليج.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مينيوليه وأكد خلالها أنه يفضل اللعب بشكل مستمر على الحصول على الألقاب مثل الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وقال مينيوليه: "لو كان من الممكن أن أقاتل على مركزي في ليفربول لكنت قد بقيت بصفوف النادي، لكن ذلك لم يكن ممكنًا".

وأضاف: "لو تعرض أليسون للإصابة ثم بدأت أنا في التواجد بالمركز الأساسي لحارس المرمى وأبعدت ١٠ كرات عن المرمى سيعود للحصول على مركزه بمجرد انتهاء عملية الشفاء".

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وأضاف: "حتى لو جاء أليسون من الإصابة وسجل أهدافًا في نفسه ولم يتصد للفرص كان سيبدأ المباريات على حسابي، لذلك لم يكن من المنطقي أن أستمر".

وأنهى تصريحاته: "كان من الممكن أن أستمر مع ليفربول من أجل الأموال والتنافس على الدوري ودوري أبطال أوروبا، لكن بالنسبة لي الحصول على الدقائق في كلوب بروج أفضل من تحقيق الدوري الإنجليزي كبديل هناك، وبكل تأكيد أنا غير نادم".

جدير بالذكر أن مينيوليه كان قد شارك في ٢٠ مباراة مع فريق كلوب بروج هذا الموسم، ويحتل مع فريقه الجديد صدارة ترتيب الدوري البلجيكي بفارق خمس نقاط عن منافسهم جينت.