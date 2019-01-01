فان دايك بعد عودة هولندا لليورو: حان وقت الاستماع

النجم الهولندي سعيد بعودة الأمور إلى نصابها الصحيح بعد 5 سنوات من التخبط

أعرب النجم الهولندي فيرجيل فان دايك عن سعادته الغامرة، بعد عودة منتخب بلاده للمشاركة في بطولة الأمم الأوروبية مرة أخرى.

وأنهى منتخب الأراضي المنخفضة نحسه مع البطولات الكبرى المجمعة في السنوات الخمس الماضية، بمرافقة المنتخبات المتأهلة ليورو 2020، بعد فشله في التأهل ليورو 2016 ومن ثم مونديال روسيا 2018.

وتعادل المنتخب الهولندي مع نظيره الأيرلندي الشمالي بدون أهداف، ليؤمن وصافة مجموعته بفارق نقطتين عن المتصدر المنتخب الألماني، لتصبح مباراتي الجولة الختامية مجرد تحصيل حاصل، وأيضًا لتحديد هوية المتصدر والوصيف بشكل نهائي.

وبعد سهرة السبت، قال مدافع ليفربول لهيئة الإذاعة الهولندية "عُدنا إلى الطريق الصحيح مرة أخرى، وهذا هو الشيء الأهم"، في إشارة واضحة إلى أن المنتخب حقق المطلوب منه، وهو العودة مرة أخرى للظهور مع الـ24 الكبار في البطولة التي تقام مرة كل أربع سنوات.

وأضاف "كنا نريد الخروج بالثلاث نقاط، وأتيحت لنا فرص، وكنا ندرك صعوبة المباراة، لكن في النهاية تأهلنا –كيف؟ هذا لا يهم".

وتابع حديثه "لعبت أيرلندا الشمالية بشكل مباشر أكثر في آخر 15 دقيقة، على أمل أن يسجلوا من ركلة حرة أو ركنية، وكان الأمر متروكًا لنا لتفادي الهزيمة، وأعتقد أننا فعلنا ذلك بشكل جيد".

وختم "الآن نحن ذاهبون إلى البطولة الأوروبية ودعونا نستمتع بها، ونحن سنحضر أنفسنا بشكل جيد للبطولة".

هل هاري كين هو أفضل مُسدد لركلات الجزاء ؟🎯pic.twitter.com/KosGD47SfN — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 17, 2019

وسيكون المنتخب الهولندي على موعد مع إستونيا مساء الثلاثاء في اللقاء الختامي للتصفيات، وفي نفس التوقيت سيواجه المنتخب الألماني نظيره الأيرلندي الشمالي، والفارق بين هولندا وألمانيا نقطتين.