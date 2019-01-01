مدينة صربية ترد الدين لمورينيو بإطلاق اسمه على ملعب جديد

والمدرب البرتغالي يتفاعل مع المفاجأة السارة بطريقته الخاصة

كشفت وسائل الإعلام الصربية، عن ردة فعل المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو، بعد إطلاق اسمه على أحد ملاعب مقاطعة كولوبارا الواقعة غربي البلاد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "تيجراف" المحلية، فإن سكان بلدة "يوبي"، قاموا بتسمية ملعب البلدية على اسم "سبيشال وان"، تقديرًا لما فعله مع نيمانيا ماتيتش.

وكان مدرب ريال مدريد الأسبق، صاحب قرار إعادة ماتيتش إلى تشيلسي في شتاء 2014، ولم يكتف بذلك، بل ضمه إلى مانشستر يونايتد بعد وصوله لسدة حكم "أولد ترافورد".

ولفت التقرير الصحفي إلى أن قائد المنتخب الصربي كان "عراّب" هذه المبادرة، لعلاقته القوية بمدربه السابق في أسود غرب لندن والشياطين الحمر.

وعلمت الصحيفة من مورينيو، أنه سيقوم بزيارة المدينة في أقرب فرصة، غير أنه سيتواصل مع السكان المحليين في اليومين المقبلين برسالة فيديو، لتوجيه الشكر لهم على هذه المبادرة الطيبة.

والمعروف أن المدرب البرتغالي لا يعمل منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في أواخر العام الماضي، بعد سلسلة من النتائج السلبية.

هل هاري كين هو أفضل مُسدد لركلات الجزاء ؟🎯pic.twitter.com/KosGD47SfN — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 17, 2019

ومن حين لآخر يرتبط اسمه بأندية كبرى، كان أبرزهم ريال مدريد في فترة المفاضلة بينه وبين زيدان بعد إعفاء سانتياجو سولاري من منصبه مع بداية فصل الربيع، والآن أغلب التقارير تتحدث عن اقترابه من العودة عبر بوابة آرسنال أو توتنهام.