فان دايك: الفوز بالبريميرليج؟ كل شيء ممكن

فان دايك يتحدث عن المنافسة بين ليفربول ومانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال نجم ليفربول فيرجيل فان دايك إن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي ستكون في غاية الصعوبة نظرًا لارتفاع نسق المنافسة مع مرور الجولات.

وكان فان دايك قد تحدث قبل بداية الموسم الحالي عن قدرة ليفربول على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز والتفوق على مانشستر سيتي.

وحول ذلك، رفض فان دايك الحديث عن أسبقية ليفربول عن مانشستر سيتي بـ 8 نقاط بعد مرور 8 مباريات فقط، مؤكدًا أن المنافسة ما تزال طويلة.

وأضاف: "المنافسة ستزداد صعوبة مع مرور الجولات، ضغط المباريات هنا في إنجلترا يكون أكبر ومع مرور الوقت تصبح الأمور أكثر صعوبة، لا يمكن الحديث عن ترشيحات في الوقت الحالي"

وتابع: "ليفربول يستطيع الفوز بلقب الدوري هذا الموسم، هذا لا يعني أن أي شيء من الأمور قد حسم في الوقت الحالي، ولكننا نبقى من أبرز المرشحين"

وأردف: "لدي الكثير من الطموحات مع ليفربول، أريد تحقيق المزيد من الألقاب، وبالطبع الجميع هنا يريد إنهاء الفترة التي لم يتوج بها الفريق بالبريميرليج"

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يذكر أن فيرجل فان دايك كان أحد أهم اللاعبين في تشكيل ليفربول الذي احتل وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي توج في الموسم ذاته بدوري أبطال أوروبا.