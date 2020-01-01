فان دايك: الحظ سبب فوز أتلتيكو مدريد على ليفربول

أمامنا مباراة أخرى..

يؤمن فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، أن الحظ قد خدم أتلتيكو مدريد أمام فريقه، مُعتبرًا أن هدف ساؤول كان من قبيل الصدفة وهو سبب ما آلت إليه الأمور في النهاية.

كتيبة دييجو سيميوني استطاعت أن تؤمن الفوز في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا من ملعب واندا ميتروبوليتانو، ولكن فان دايك أكد أن حظوظ الريدز قائمة بوجود 90 دقيقة أخرى في الأنفيلد.

الدولي الهولندي في تصريحات للصحافة بعد المباراة قال "لقد تلقينا هدفًا من ركلة ركنية ومن أول فرصة لهم، لم تكن أصلًا فرصة، إنهم محظوظون بعض الشيء.".

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كما أضاف "الرسالة التي وُجهِت لنا بين الشوطين كانت بأن نستمر في اللعب كما نحن، لقد استحوذنا على الكرة في أغلب أوقات المباراة ولكن للأسف لم نتمكن من خلق فرص حقيقية على مرمامهم.".

"لا يزال أمامنا 90 دقيقة أخرى لتعويض ما فاتنا اليوم."

وأتم قائلًا "هذه هي الطريقة التي يلعبون بها، إنها واضحة ومن الكرة الإسبانية ويجب علينا أن نتكيف معها، أظن أننا نعرفها وقد تعاملنا معها بصورة جيدة.".

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على صعيد متصل، توعد أندي روبرتسون، لاعب ليفربول، خصومه في أتلتيكو بمباراة إياب قوية مع جمهور سيساند الريدز بكل قوته كما جرت العادة.

روبرتسون قال "لقد قدمنا لهم أفضل بداية ممكنة والتي ساعدت في دفع الجماهير معهم ثم بدأوا في السقوط والتخلي عن بدايتهم شيئًا فشيئًا.".

واختتم بقوله "لقد قدمنا أداءً جيدًا ونؤمن أننا كان من الممكن أن نظهر بصورة أفضل، لدينا مباراة ثانية لتعويض ما حدث اليوم. لقد احتفلوا وكأنهم فازوا بالمباراتين، سيأتون إلى أنفيلد ونعلم أن جماهيرنا ستكون خلفنا.".

يذكر أن الفريق العاصمي بات يحتاج إلى الخروج من الأنفيلد بأي نتيجة تعادل أو أن يخسر بفارق هدف وهو مُسجل في شباك أليسون في العودة، من أجل الوصول إلى ربع النهائي.