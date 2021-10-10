فان خال يدافع عن دي يونج وكومان: التاريخ يعيد نفسه!

المدير الفني الأسبق لبرشلونة لويس فان خال يهاجم طريقة التعامل مع الأجانب في كتالونيا ويدافع عن رونالد كومان وفرينكي دي يونج.

دافع لويس فان خال المدير الفني الأسبق لنادي برشلونة عن مواطنيه فرينكي دي يونج ورونالد كومان ضد ما يتلقاه من انتقادات مؤخرًا في كتالونيا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فان خال وأكد خلالها أن كل الهجوم في برشلونة يتحول ليكون على الأجانب بمجرد أن تسوء الأمور.

وقال فان خال: "عندما يسير كل شيء في الاتجاه الصحيح وتقدم الكثير من الإسهامات كما فعل دي يونج في آخر موسمين لا يجب عليك أن تقلق من أي شيء".

وأضاف: "عندما تسير الأمور في الاتجاه الآخر الجميع في برشلونة ينظر للأجانب، وهذه الحالة تنطبق على رونالد كومان".

وأردف المدرب الحالي لمنتخب هولندا: "التاريخ يعيد نفسه، لذلك يحب على كومان ألا يعطي تلك الكلمات السلبية الكثير من انتباهه".

وأكمل: "قلت لدي يونج أنني لم أحب ما قدمه ضد لاتفيا، لكن لا يجب أن نتحدث هنا عن انتقاد اللاعبين، هو يلعب في وسط الملعب معي في نفس المكان الذي لعبت فيه والذي يلعب فيه بوسكيتس، ويركض كثيرًا، بعض الأحيان أكثر من اللازم".

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل في الوقت الحالي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة وله مباراة مؤجلة ضد إشبيلية.

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