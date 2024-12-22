فان باستن: ليفاندوفسكي "يدفعني للبكاء".. وعلى سيميوني أن يشعر بالخجل!

ماذا قال أسطورة هولندا؟

انتقد المهاجم الهولندي الأسطوري ماركو فان باستن أداء نجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي خلال مواجهة أتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني.

وأهدر ليفاندوفسكي أكثر من فرصة في المباراة التي خسرها البارسا (2-1) في عقر داره ليخسر صدارة ترتيب الليجا، ويتراجع للمركز الثالث، قبل فترة التوقف الشتوية.

وقال فان باستن في تصريحات لقناة ZiggoSport الهولندية: "في الدقيقة 76 (كانت النتيجة 1-1) فشل البولندي في تسجيل هدفًا سهلًا للغاية (ضرب الهواء بدلًا من التسديد وترك الكرة تذهب للحارس)، تلك الفرصة جعلتني أرغب في البكاء".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولم يكن ليفاندوفسكي وحده هدفًا لانتقادات فان باستن، الذي شن هجومًا على المدرب دييجو سيميوني بسبب الصورة التي ظهر بها أتلتيكو مدريد: "بالطبع أتلتيكو سعداء بالفوز لكن يجب أن يخجلوا عندما يلعبون بشكل سيئ للغاية".

وسجل ليفاندوفسكي هدفًا واحدًا في آخر 5 مباريات لبرشلونة في الليجا، إلا أنه ما زال يعتلي صدارة ترتيب الهدافين برصيد 16 هدفًا.

وتمكن الأتلتي من تجاوز برشلونة في صدارة ترتيب الليجا، ليصل إلى 41 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن البارسا الذي خاض مباراة أكثر.