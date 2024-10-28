حقيقة فتح فانتازي الدوري الإنجليزي في غرفة تقنية الفيديو بمباراة آرسنال وليفربول

ماذا حدث؟

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي صورة من داخل غرفة تقنية الفيديو لمباراة آرسنال وليفربول على ملعب الإمارات يظهر فيها هاتف أحد الحكام، مفتوحًا على تطبيق قالوا إنه "فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز".

وتعادل آرسنال وليفربول (2-2) أمس الأحد ضمن الجولة التاسعة من البريميرليج، في مباراة كانت مليئة بالحالات التحكيمية المثيرة للجدل، والتي استعان فيها الحكم أنتوني تايلور بغرفة تقنية الفيديو.

وانتشرت "صورة الفانتازي" على نطاق واسع بين الجماهير، إلا أن صحيفة "ديلي ميل" كشفت عن حقيقة التطبيق المفتوح على هاتف أحد الحكام.

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ونقلت الصحيفة الإنجليزية عن خبير ESPN ديل جونسون، فإن التطبيق المفتوح على الهاتف ليس تطبيق لعبة الفانتازي، لكنه تطبيق مختلف، يستخدم لتسجيل تفاصيل المباراة وللاتصالات (بين الطاقم)".

وكتب جونسون، عبر حسابه على منصة إكس: "هذا هو تطبيق مدير مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، وليس فانتازي البريميرليج، بالطبع لا توجد أجهزة شخصية في غرفة الفار".

وبعد التعادل، احتفظ مانشستر سيتي بصدارة ترتيب البريميرليج برصيد 23 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول، بينما يحتل آرسنال المركز الثالث بـ18 نقطة.