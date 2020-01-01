فانتازي الدوري الإنجليزي: الجوائز، الخواص وكيف تُحتسب نقاط اللاعبين؟

اللعبة المحاكية الأكثر رواجاً بين متابعي الدوري الإنجليزي عادت للانطلاق من جديد، فما هي؟ وما هي جوائزها وخواصها؟ وكيف تُحتسب نقاط اللاعبين فيها؟

عادت لعبة فانتازي بريميرليج من جديد قبل أيامٍ من بداية الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الجمعة 10 أغسطس 2018 ميلادياً، الموافق 28 ذو القعدة 1439 هجرياً، وعادت معها الإثارة مبكراً حتى قبل انطلاق منافسات الدوري الأكثر تشويقاً على مستوى العالم.

تُعتبر هذه اللعبة هي الأكثر رواجاً بين عشاق ألعاب المحاكاة حول العالم، ومنذ انطلاقتها الأولى وهي تحتل مرتبةً متقدمة بين متابعي الكرة الإنجليزية في جميع أنحاء العالم.

لا يقتصر لعب فانتازي الدوري الإنجليزي على عشاق المستديرة في مهد كرة القدم وحسب، بل إنها تحظى بممارسة عشاق الدوريات الأخرى مثل الإيطالي والألماني والفرنسي لها، فما هي هذه اللعبة المحاكية التي غزت العالم في السنوات الأخيرة؟ هذا ما سنتعرف عليه وعلى جميع أسرارها في هذا التقرير.

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ما هي لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز؟

فانتازي بريميرليج هي لعبة تخيلية في المقام الأول - يمكنك الدخول إليها من هنا - تقوم فيها باختيار 15 لاعب من كل فرق الدوري الإنجليزي بتكلفة 100 مليون جنيه إسترليني، بحيث لا يزيد اختيارك من أي فريق عن ثلاثة لاعبين.

يتواجد 11 لاعباً في التشكيل الأساسي وأربعة في الفريق الاحتياطي، ولا يتم حساب نقاط اللاعبين الاحتياطيين إلا في حال عدم لعب واحداً من الأساسيين.

تقوم باختيار أحد اللاعبين ليكون قائد للفريق في كل الأسبوع، وتتم مضاعفة نقاط هذا اللاعب، وفي حال عدم لعبه لأي دقيقة، فإن مضاعفة النقاط ستتجه مباشرةً لنائب القائد والذي تقوم باختياره أيضاً.

يتكون فريقك دائماً من حارسي مرمى، خمسة مدافعين، خمسة لاعبين في الوسط، ثلاثة مهاجمين، لابد أن يتواجد في فريقك الأساسي ثلاثة مدافعين، لاعبي وسط، مهاجم على الأقل، بحيث لا تستطيع أن تلعب بعدد أقل من هذا في كل خط.

عندما تدخل موقع فانتازي الدوري الإنجليزي في البداية، سيطلب منك الموقع أن تسجل بياناتك ثم سيرسل رسالة تأكيدية على البريد الإلكتروني الخاص بك، ومن ثم تستطيع اختيار فريقك.

يتم السماح لك بتغيير مجاني في كل أسبوع لأي لاعب في فريقك، ومع كل تغيير إضافي سيتم خصم أربع نقاط من رصيدك، كما يمكنك ترحيل استخدام التغيير المجاني لأسبوع واحد فقط لتمتلك تغييرين في الأسبوع التالي.

كيف تُحسب نقاط فانتازي البريميرليج لكل لاعب؟

مشاركة اللاعب عدد النقاط مشاركة اللاعب 60 دقيقة 1 نقطة مشاركة اللاعب أكثر من 60 دقيقة نقطتان تسجيل مدافع أو حارس مرمى هدف 6 نقاط تسجيل لاعب وسط هدف 5 نقاط تسجيل مهاجم هدف 4 نقاط صناعة أي لاعب هدف 3 نقاط خروج المدافع أو حارس المرمى بشباكٍ نظيفة 4 نقاط خروج متوسط ميدان بشباكٍ نظيفة 1 نقطة 3 تصديات لحارس المرمى 1 نقطة تصدي حارس مرمى لركلة جزاء 5 نقاط إهدار لاعب ركلة جزاء خصم نقطتان استقبال حارس مرمى هدفين خصم نقطة واحدة الحصول على بطاقة صفراء خصم نقطة واحدة الحصول على بطاقة حمراء خصم 3 نقاط تسجيل اللاعب هدفاً بالخطأ في مرماه خصم نقطتين

الخواص المتاحة في اللعبة

هناك 4 خواص في لعبة فانتازي بريميرليج هي:

"Triple Captain"

خاصية تتيح لك مضاعفة نقاط الكابتن لثلاثة أضعاف، وفي حالة عدم لعب الكابتن تنتقل النقاط لنائب الكابتن، ولا يمكن استخدامها إلا مرةً واحدةً فقط في الموسم.

"Bench Boost"

خاصية تسمح لك باحتساب نقاط جميع اللاعبين في الفريق الأساسي والاحتياطي، ولا يمكن استخدامها إلا مرةً واحدةً فقط في الموسم أيضاً.

"Free Hit"

تسمح لك الخاصية بتغيير كل لاعبي فريقك لأسبوع واحد بدون أي خصم للنقاط، وبعد انتهاء الجولة يعود فريقك القديم مرةً أخرى بشكلٍ أوتوماتيكي، وفي حال تفعيل هذه الخاصية فإنك لن تستطيع إلغائها، ويمكن استخدامها مرةً واحدةً فقط في الموسم.

"Wild Card"

خاصية تتيح لك تغيير أي عدد من التغييرات بدون أي خصم من النقاط، وتكون التغييرات متاحةً حتى بداية الأسبوع التالي، مسموح باستخدامها مرةً واحدةً في الدور الأول ومرةً واحدةً في الدور الثاني.

ما هي دوريات لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي؟

عندما تبدأ لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي فإنك ستتواجد بشكلٍ مباشرٍ في ثلاث دوريات، الدوري الخاص بكل اللاعبين في العالم، الدوري الخاص باللاعبين في بلدك والدوري الخاص باللاعبين الذين يشجعون نفس فريقك المفضل، كما أنك تستطيع تكوين دوري مع أصداقائك، لكن ما هي أنواع الدوريات؟

الدوري الكلاسيكي

تقوم بتكوين دوري مع مجموعةٍ من أصدقائك، يتم حساب تجميع نقاطك ونقاط أصدقائك وحساب الترتيب على حسب مجموع النقاط.

دوري الـHead To Head

يشبه كثيراً الدوريات في العالم، في كل أسبوع تواجه لاعب من الدوري واللاعب صاحب العدد الأكبر من النقاط خلال الجولة يتحصل على ثلاث نقاط، في حال التعادل يحصل كل لاعب على نقطة واحدة.

تقام القرعة بين اللاعبين بشكلٍ عشوائي واللاعب صاحب العدد الأكبر من النقاط يفوز بالبطولة.

بشكل عام، يتم السماح لك بالاشتراك في 15 بطولةٍ فقط بين الكلاسيك والHead to Head في فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز.

ما هي جوائز لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز؟

هناك 5 جوائز وضعها المسئولون عن لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي هذا العام:

جائزة المركز الأول

يحصل الفائز على المركز الأول في نهاية الموسم في لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز على الجائزة الكبرى للعبة، وهي رحلة للمملكة المتحدة لشخصين لمدة 7 أيام، وحضور مباراتين من البريميرليج في مقاعد كبار الزوار، وهذه الرحلة تكون شاملة الانتقالات الداخلية والخارجية وتذاكر الطيران.

ليس هذا وحسب، فالفائز يحصل على جوائز أخرى من رعاة اللعبة مثل لعبة فيفا للعام، كما أنه يحصل على بعض منتجات شركة الملابس الرياضية نايكي.

جائزة المركز الثاني

يحصل صاحب المركز الثاني في فانتازي الدوري الإنجليزي على رحلة لمدة يومين شاملة الإقامة والطيران، كذلك يُتاح له حضور مباراة في الموسم الجديد من البريميرليج في مقاعد كبار الزوار، كذلك يحصل على جوائز أخرى مثل لعبة فيفا وبعض منتجات شركة نايكي.

جائزة المركز الثالث

لا يحصل الفائز بالمركز الثالث على رحلة للمملكة المتحدة كسابقيه، لكنه يشاركهم في الحصول على لعبة فيفا وبعض منتجات نايكي والشركات الراعية الأخرى.

جائزة كأس فانتازي الدوري الإنجليزي

بدايةً يجب علينا التعرف على كأس فانتازي الدوري الإنجليزي، وهو منافسة على هامش اللعبة تبدأ في الجولة 17 من البريميرليج، ويدخل فيها اللاعبين أصحاب المراكز الـ4.2 ملايين الأولى تلقائياً، ويتم لعبها باختيار الكمبيوتر لاعبين يواجها بعضهما البعض في كل جولة يتأهل الفائز منهما للدور التالي.

الفائز هو الذي يجمع نقاطٍ أكبر من خصمه في الدور، وفي حالة تساوي النقاط يتم اللجوء لعدد الأهداف الذي سجلتها تشكيلة كل لاعب، وإذا استمر التعادل يفوز اللاعب الذي استقبل أهدافاً أقل، وأخيراً يتم الاحتكام للقرعة إذا استمر التعادل.

يحصل الفائز بكأس فانتازي الدوري الإنجليزي على نفس جوائز وصيف فانتازي البريميرليج، وهي رحلة للمملكة المتحدة لفردين شاملةً الإقامة والطيران، كذلك حضور مباراةً من الموسم الجديد، بالإضافة إلى لعبة فيفا وبعض منتجات شركة نايكي.

جائزة مدرب الشهر في فانتازي الدوري الإنجليزي

يحصل أكثر لاعب جمع نقاطٍ خلال كل شهر على جوائز من الشراكات الراعية مثل الكمبيوتر اللوحي وسماعات بلوتوث، كذلك هدايا من شركتي نايكي وإليكترونيك آرتس، كذلك يحصل أكثر 10 أشخاصٍ جمعوا نقاطٍ خلال الشهر على الجوائز.

جائزة مدرب الأسبوع في فانتازي الدوري الإنجليزي

يحصل اللاعب الأكثر جمعاً للنقاط في كل أسبوع في فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز على نسخة من لعبة فيفا وكرة من شركة نايكي وبعض الهدايا الأخرى من الرعاة، كذلك يحصل أصحاب الـ20 مركزاً الأول على جوائز في كل أسبوع.

جوائز فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز: