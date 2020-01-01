فانتازي الدوري الإنجليزي 2020: أسعار وترتيب أفضل اللاعبين طوال الموسم

تعرف على أكثر اللاعبين جمعًا للنقاط في الدوري الإنجليزي الممتاز طوال موسم 2020-2021، وما هي أسعار لاعبي fantasy وكيف تغيرت على مدار الموسم؟

لا يتوقف الدوري الإنجليزي الممتاز عن إبهار متابعيه وزيادة شعبيته على مدار السنوات، وذلك منذ إدخال الاحتراف في بداية التسعينات وإشعال المنافسة على اللقب في كل موسم.

غازلت رابطة الدوري عشاق كرة القدم في السنوات الأخيرة ونقلت المنافسة من داخل الملعب إلى خارجه، ووضعتهم في منافسة دائمة وجعلتهم في انتظار دائم لأغلب المباريات، حتى ولو لم يكن أحد طرفيها من الأندية التي لديها شعبية كبيرة على غرار مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي وغيرهم.

دشنت الرابطة منذ سنوات لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان لهذه اللعبة فضلاً كبيرًا في زيادة شعبية الدوري الإنجليزي حول العالم، بل وساهمت في شهرة العديد من اللاعبين والفرق التي لم يكن لها ظهور أوروبي أو ظهور على منصات التتويج، وبالتالي كانت شعبيتها قليلة خارج بريطانيا.

المزيد من الفرق

يختار كل لاعب Fantasy خمسة عشر لاعبًا في تشكيلته، 11 أساسيين و4 بدلاء، وفي كل جولة يحصل كل لاعب على النقاط حسب أدائه في مباراة نفس الأسبوع مع فريقه.

وفي هذا التقرير، سنتعرف على ترتيب لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي طوال الموسم الحالي 2020-21، وما هي أسعارهم وكيف تغيير من بداية الموسم حتى الآن؟

صلاح، دي بروينه وأفضل اللاعبين في فانتازي الدوري الإنجليزي 2020

كيف تُحسب نقاط فانتازي الدوري الإنجليزي لكل لاعب؟

يحصل كل لاعب على نقاط حسب أدائه مع فريقه خلال مباراة الأسبوع، ويتم احتساب النقاط وفقًا للجدول التالي..

مشاركة اللاعب عدد النقاط مشاركة اللاعب 60 دقيقة 1 نقطة مشاركة اللاعب أكثر من 60 دقيقة نقطتان تسجيل مدافع أو حارس مرمى هدف 6 نقاط تسجيل لاعب وسط هدف 5 نقاط تسجيل مهاجم هدف 4 نقاط صناعة أي لاعب هدف 3 نقاط خروج المدافع أو حارس المرمى بشباكٍ نظيفة 4 نقاط خروج متوسط ميدان بشباكٍ نظيفة 1 نقطة 3 تصديات لحارس المرمى 1 نقطة تصدي حارس مرمى لركلة جزاء 5 نقاط إهدار لاعب ركلة جزاء خصم نقطتان استقبال حارس مرمى هدفين خصم نقطة واحدة الحصول على بطاقة صفراء خصم نقطة واحدة الحصول على بطاقة حمراء خصم 3 نقاط تسجيل اللاعب هدفاً بالخطأ في مرماه خصم نقطتين

ترتيب فانتازي الدوري الإنجليزي 2020

أكثر اللاعبين جمعًا للنقاط في فانتازي الدوري الإنجليزي 2020-2021 حتى الآن هو هيونج مين سون نجم توتنهام برصيد 45 نقطة، وفي المركز الثاني يتواجد زميله هاري كين بفارق نقطة، ويأتي في المركز الثالث نجم ليفربول محمد صلاح.

الترتيب اللاعب النقاط السعر 1 هيونج مين سون - توتنهام 45 9.0 2 هاري كين - توتنهام 44 10.6 3 محمد صلاح - ليفربول 41 12.2 4 دومينيك كالفرت ليوين - إيفرتون 37 7.6 5 جاك جريليش - أستون فيلا 35 7.1 6 خاميس رودريجيز - إيفرتون 35 7.8 7 جيمي فاردي - ليستر سيتي 34 10.1 8 كالوم ويلسون - نيوكاسل 34 6.4 9 نيل موباي - برايتون 32 6.6 10 باتريك بامفورد - ليدز يونايتد 30 5.8 11 تيموتي كاستاني - ليستر سيتي 28 5.7 12 جورجينيو - تشيلسي 27 5.1 13 جارود بوين - وست هام 27 6.3 14 ويلفريد زاها - كريستال بالاس 26 7.2 15 ساديو ماني - ليفربول 25 11.9 16 بابلو فورنالس - وست هام 25 6.4 17 أندروس تاونسند - كريستال بالاس 24 6.1 18 هيلدر كوستا - ليدز يونايتد 24 5.7 19 داني إنجز - ساوثامبتون 24 8.5 20 آرون كريسويل - وست هام 24 4.9 21 رومان سايس - وولفرهامبتون 24 5.1 22 تيرون مينجس - أستون فيلا 23 5.1 23 أولي واتكينس - أستون فيلا 23 5.9 24 ريتشارليسون - إيفرتون 23 8.0 25 ماتيوش كليخ - ليدز يونايتد 23 5.6 26 بابلو مارتينيز - أستون فيلا 22 4.6 27 إزري كونسا - أستون فيلا 22 4.6 28 جون ماكجين - أستون فيلا 22 5.5 29 كورت زوما - تشيلسي 22 5.0 30 أليكساندر لاكازيت - آرسنال 21 8.5 31 ويليان - آرسنال 20 8.0 32 لياندرو تروسارد - برايتون 20 6.0 33 لوكاس ديني - إيفرتون 20 6.1 34 هارفي بارنز - ليستر سيتي 20 7.1 35 برونو فيرنانديش - مانشستر يونايتد 20 10.5 36 جيف هندريك - نيوكاسل 20 5.1

أفضل لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي 2020 - الجولة الرابعة

أكثر لاعب جمع نقاط في الجولة الرابعة في فانتازي الدوري الإنجليزي هو جاك جريليش الذي جمع 24 نقطة، وخلفه زميله أولي واتكينس الذي جمع 19 نقطة، وفي المركز الثالث يتواجد تشيلويل وخاميس وسون.