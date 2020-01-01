فالنسيا يفتح الباب لبرشلونة وريال مدريد لضم نجمه

أيهما سيظفر به؟

لم يفقد بيتر ليم، مالك فالنسيا، الأمل في جني الأموال الطائلة من خلف الخفافيش، وهذه المرة بعدما قرر الاستغناء عن خدمات نجم فريقه الأول، رودريجو مورينو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الدولي الإسباني هو واحد من أبرز المهاجمين الإسبان الموجودين على الساحة حاليًا، ورغم ما يمثله من قيمة كبرى لفريق ملعب ميستايا، إلا أن ليم يسعى للاستفادة المادية من ورائه بدلًا من المحافظة عليه للمصلحة الفنية لناديه.

وبحسب ما جاء في تقارير صحيفة "ماركا" فإن الصيف المقبل سيشهد محاولة جديدة من ليم للتخلص من صاحب الـ29 عامًا، وقد تكون هذه المحاولة بمثابة الفرصة الأخيرة لبيعه بمبلغ كبير، فينتهي تعاقد اللاعب بحلول صيف 2022 والصبر عليه لعام إضافي سيقلل من قيمته كالمعتاد.

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القيمة التي يحلم المالك السنغافوري بيع لاعبه بها هي 60 مليون يورو، ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي ستعيشها كرة القدم، لا يزال ليم متفائلًا من إمكانية الربح من خلف لاعبه وبيعه خصوصًا وبعد إظهار أقطاب الليجا اهتمامهم به في السنتين الأخيرتين.

وانضم رودريجو إلى الخفافيش في يوليو 2014 نظير 30 مليون يورو قادمًا من بنفيكا، ولم تكن بدايته مثالية على الإطلاق، بيد أن الأمور تغيرت شكلًا وموضوعًا مع وصول مارسيلينو إلى قيادة الدفة الفنية لفالنسيا، فتحول معه مورينو ليصبح مهاجم منتخب إسبانيا الأول.

نبأ استعداد فالنسيا للتخلص من مورينو قد يكون مهمًا لبرشلونة، النادي الذي كان على أعتاب الظفر باللاعب في يناير الماضي لولا الاختلاف على السعر النهائي للصفقة، ولا يزال البرسا حتى الآن يبحث عن خليفة للويس سواريز.

بينما كان رودريجو على أعتاب الانضمام إلى ريال مدريد في صيف 2018 بُناء على طلب من مدربه السابق جولين لوبيتيجي، ولولا نقص السيولة في النادي الملكي لارتدى اللاعب القميص الأبيض بالفعل حينها، وقد يكون خيارًا جيدًا حاليًا لخط الهجوم المدريدي بعد الفشل الذريع للوكا يوفيتش في الموسم الحالي.

أما الصيف الماضي فكان رودريجو قاب قوسين أو أدنى من التوقيع لأتلتيكو مدريد وكان ذلك أحد أسباب خلافات مدربه مارسيلينو مع إدارة ليم، إذ كان الأمر بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير وأطاحت بالمدرب من قيادة الفريق.

في كل الأحوال فإن الفرصة الآن مواتية لأقطاب الليجا للظفر بخدمات مهاجم من طراز رفيع سجل خلال آخر 5 مواسم مع فالنسيا 57 هدفًا وصنع 41 آخرين وأثبت جودته، وقد يكون رودريجو هو الصراع المقبل في الصيف بينهم أو على الأقل يتمكن من جذب أحد أندية الدوري الإنجليزي.