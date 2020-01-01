أتلتيكو مدريد وفيروس كورونا يُجهزان على أحلام مانشستر يونايتد

الصفقة لن تنجح..

أوردت صحيفة "ماركا" الإسبانية رفض إدارة أتلتيكو مدريد التفاوض حول ساؤول نيجويز، إذ أنها لن تفرط فيه سوى بدفع الشرط الجزائي الموجود في عقده مع النادي العاصمي والبالغ 150 مليون يورو.

ويُعد ساؤول واحدًا من أهم وأبرز اللاعبين في كتيبة دييجو سيميوني، وخلال السنوات الماضية كان هدفًا لعديد الأندية الأوروبية الكبرى، غير أنه آثر الاستمرار في واندا ميتروبوليتانو ومدد إقامته في مدريد حتى عام 2026.

الدولي الإسباني حاليًا هو أحد أهداف مانشستر يونايتد في الصيف المقبل، فبالنسبة لأولي جونار سولشاير، يُعد ساؤول هو القطعة الناقصة في منتصف ميدان الشياطين الحُمر، وقد يكون بمثابة البديل لبول بوجبا المتوقع رحيله في الميركاتو إلى ريال مدريد.

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لكن بحسب ماركا، فإن آمال المانيو في الظفر بخدمات ساؤول ستصطدم بعائقين، أولهما هو إدارة أتلتيكو مدريد، والتي صرح مصدر منها للصحيفة أن التفاوض حول سعر اللاعب غير مطروح بالمرة، وأن من يريده عليه بدفع 150 مليون يورو.

أما الثاني فهو فيروس كورونا، حيث لن يكون في مقدور أي نادٍ في الفترة المقبلة أن يدفع مبلغًا مثل قيمة الشرط الجزائي في عقد ساؤول، وبحسب تأكيدات ماركا فإن إدارة المانيو كانت ترصد فقط 80 مليون يورو فقط لإتمام الصفقة.

بشكل عام، فسيتعين على إدارة إد وودارد دفع القيمة كاملة أو فقدان إمكانية التعاقد مع صاحب الـ25 عامًا، ويبدو أن الأمر شبه مستحيل في ظل الركود الاقتصادي المتوقع على إثر توقف كرة القدم لفترة وإقامة المباريات عند العودة بدون جماهير.

ولا يُعد ساؤول هو الوحيد الذي تهتم به إدارة النادي الإنجليزي من أتلتيكو مدريد، حيث انتشرت أنباء أخرى في الساعات القليلة الماضية أن جواو فيليكس هو أحد مساعي سولشاير في الموسم المقبل مستغلًا علاقة النادي المميزة مع وكيله خورخي مينديش.

الجدير بالذكر أن ساؤول هو أحد أكثر اللاعبين مشاركة لأتلتيكو هذا الموسم، فقد خاض 37 مباراة في الموسم بمختلف البطولات وسجل خلالهم 4 أهداف أغلاهم في شباك ليفربول بذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.