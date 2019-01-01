فالكاو يواصل الابتعاد عن الملاعب وسيغيب أمام ريال مدريد

جلطة سراي سيلعب أمام ريال مدريد دون مهاجمه المخضرم فالكاو

أعلن فاتح تريم، المدير الفني لنادي جلطة سراي التركي، صعوبة مشاركة مهاجم فريقه رادميل فالكاو أمام ريال مدريد بدور أبطال أوروبا.

ويحل جلطة سراي ضيفاً على ريال مدريد، مساء الأربعاء القادم في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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المدرب التركي قال في تصريحات تلفزيونية اليوم: "فالكاو سيتواجد في مدريد ولكنه لن يلعب وسيواصل علاجه هناك".

وتابع: "لن يكون قادراً على العودة واللعب لمدة 10 أيام أو أكثر".

ويعاني المهاجم الكولومبي من إصابات أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، منذ أكثر من شهر.

ويتذيل جلطة سراي مجموعته في دوري أبطال أوروبا بنقطة وحيدة، بينما يحل كلوب بروج ثالثاً برصيد نقطتين، وفي المركز الثاني ريال مدريد بأربع نقاط، وفي الصدارة باريس سان جيرمان بتسع نقاط.

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جدير بالذكر أن فالكاو شارك مع جلطة سراي هذا الموسم في خمس مباريات بمختلف المسابقات سجل خلالها هدفاً وحيداً.