"لا يعرف الكثير عن كرة القدم".. فالفيردي يمازح نجم ريال مدريد السابق بالطريقة الصعبة!

مازح فيديريكو فالفيردي، نجم ريال مدريد، زميله السابق خوسيلو، عقب مواجهة إشبيلية مساء أمس الأحد في الدوري الإسباني.
وسجل فالفيردي هدفًا صاروخيًا ساهم في فوز ريال مدريد (4-2) ضمن الجولة 17 من الليجا، ليرفع رصيده إلى 40 نقطة في وصافة الترتيب، بفارق نقطة واحدة خلف أتلتيكو (المتصدر).
وقال فالفيردي في تصريحات لشبكة (دازن) من ملعب المباراة: "خوسيلو كان (في الاستوديو التحليلي)؟ آمل ألا يكون قد انتقدني".
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وأضاف: "كنت دائمًا أسانده في غرفة تبديل الملابس، على أي حال، هو لا يعرف الكثير عن كرة القدم (يضحك)".
وكان خوسيلو قد ارتدى قميص ريال مدريد في موسم 2023-2024، قبل أن يرحل صوب الغرافة القطري، علمًا بأنه حصد ألقاب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني مع الفريق الملكي.