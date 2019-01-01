فالفيردي: من المستحيل إرضاء الجميع وعلى برشلونة أن يتحسن

المؤتمر الصحفي له قبل مباراة بوروسيا دورتموند..

يؤمن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، أنه من المستحيل إرضاء جميع الأطراف في عالم كرة القدم، مشيرًا في الوقت نفسه أن البرسا في حاجة إلى التحسن بالمرحلة المقبلة من أجل التمكن من حصد البطولات وتحقيق أهداف النادي.

تصريحات المدرب الباسكي تأتي على خلفية المباراة المرتقبة لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا، عندما يستضيف بوروسيا دورتموند في الكامب نو في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات، ولدى البرسا فرصة سهلة لضمان التأهل والصدارة من خلال الفوز على الضيوف بأي نتيجة.

فالفيردي في المؤتمر الصحفي تحدث عن المباراة وقال "من الواضح أنها مباراة مهمة بالنسبة لنا ولهم، ندخلها ونحن في وضع مميز والفرصة مواتية لأن نحقق المركز الأول إن انتصرنا، نريد أن نستغل الفرصة ونفوز، نحن فريق قوي في ملعبنا.".

"علينا أن نحسن بعض الأشياء بالطبع، هناك أشياء يمكننا القيام بها بصورة أفضل، لقد نجحنا في العودة والفوز في مباراة صعبة أمام ليجانيس، كان الموقف رائعًا وعلينا أن نضع مثل هذه الأمور في الاعتبار."

"لدينا فرصة عظيمة ومصيرنا بيدينا، ولكننا لن نحقق الفوز من تلقاء نفسنا، نحن نواجه فريقًا عظيمًا مثل دورتموند ونلعب في بطولة مثل دوري الأبطال، نريد أن نستغل فرصتنا على أكمل وجه."

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وعند سؤاله عن سيرجيو بوسكيتس، أجاب "كل الآراء تظهر مثالية ومقنعة، ولكن عليّ أن أتخذ ما أراه مناسبًا لفريقي، إذا تركته أمام ليجانيس ولم أبدله وتحصل على بطاقة صفراء أخرى وطُرِد، لكان الناس تحدثوا عن أمور أخرى. من المستحيل إرضاء الجميع.".

أما عن أنطوان جريزمان، فقال "أحاول أن أساعده بشتى السبل كما أفعل مع جميع اللاعبين سواء في التدريبات أو المباريات أو منحه النصائح، إنه لاعب عظيم ونأمل أن يرينا ذلك كل يوم، هو بالفعل يحاول ويفعل ذلك حاليًا.".

"إنه من الواضح أننا في حاجة إلى التطور والتحسن، ولكن هذا يجب ألا يسبب خلطًا للناس، صحيح أن مباراة ليجانيس كانت صعبة، ولكننا نحتل المركز الأول في الدوري وفي دوري أبطال أوروبا."

وأتم متحدثًا عن كليمنت لونجليه وخط دفاع البرسا أمام الفريق الألماني "لقد عاد لونجليه مصابًا من التوقف الدولي، لم أكن أريد المخاطرة به أمام ليجانيس، لقد تدرب جيدًا بالأمس وبصورة كاملة، وأعتقد أنه جاهز للمباراة، ولكن أومتيتي هو الآخر قدم مباراة جيدة ولديه فرص للمشاركة.".