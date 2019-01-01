دي يونج: برشلونة لا يقدم مستويات سيئة كما يقول البعض

متوسط ميدان الفريق الكتالوني يعجبه أداء فريقه

يعتقد فرينكي دي يونج لاعب برشلونة، أن فريقه لا يقدم أداءً سيئاً كما يظن البعض هذا الموسم، مشيراً إلى أن الفريق سيلعب من أجل الفوز فقط أمام بوروسيا دورتموند.

ويستعد برشلونة، لمواجهة بوروسيا دورتموند مساء غد الأربعاء في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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وقال دي يونج في المؤتمر الصحفي للمباراة: "نحن نعلم بأهمية المباراة وصعوبتها، من المهم جداً التأهل على رأس المجموعة".

وواصل: "مجموعتنا هي الأصعب ولكن يمكننا التأهل وتقديم نتائج جيدة، نحن لدينا أفضل لاعبين في العالم".

وتابع: "نعلم أنه يمكننا التحسن، نحن نتدرب ونعمل بجد، نحن لا نلعب بشكل سيء كما يقول البعض، في الغد سنلعب بشكل رائع وسنفوز

وحول مركزه المفضل قال: "هذا سؤال مثير للاهتمام، لقد قلت ذلك من قبل في كثير من الأحيان، لا يهم مركزي يمكنك سؤال المدرب حول هذا الأمر".

وأكمل: "أنا سعيد للغاية بلعب العديد من المباريات، أشعر بأنني بحالة جيدة ولست بحاجة إلى راحة".

وعند سؤاله عن رأيه فيمن يستحق الكرة الذهبية هذا العام، قال اللاعب الهولندي: "بالتأكيد ميسي يجب أن يفوز بها، لقد قلت ذلك من قبل وأكررها هو أفضل لاعب في العالم، كما أنه قدم موسماً رائعاً".