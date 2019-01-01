فالفيردي يلمح لإراحة اللاعبين أمام إنتر

برشلونة ضمن صدارة المجموعة

تحدث إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، عن اللقاء المقبل أمام إنتر لحساب الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، وكشف أنه سيريح بعضاً من لاعبيه.

وحقق برشلونة انتصاراً عريضاً على مايوركا بخمسة أهداف مقابل هدفين مساء السبت، في لقاء شهد تألق ليونيل ميسي وتسجيله ثلاثية.

فالفيردي: لا نفوز داخل أرضنا فقط وميسي منحنا السعادة

وقال فالفيردي بالمؤتمر الصحفي بعد المباراة: "سنخوض أسبوعاً مريحاً وذلك سيساعد، لثلاثة أيام لن نلعب أي لقاءات حاسمة.

وأكمل: "استحقينا هذا الأمر بعملنا، يوم الثلاثاء سنقوم بتغييرات، ولكن ذلك لا يغير رغبتنا في الانتصار".

وختم: "ينقصنا ثلاثة لقاءات في الدوري قبل الأعياد، وسنرى أسابيع أكثر صعوبة في المستقبل".

المباراة ستكون مهمة للمستضيف إنتر الذي يتساوى بالنقاط مع بوروسيا دورتموند ويتفوق بالمواجهات المباشرة، ولذا يحتاج على الأقل لمعادلة نتيجة الفريق الألماني.

ويملك برشلونة 11 نقطة، مقابل سبعة لكل من إنتر ودورتموند بالمركز الثاني، وسبارتا بالمركز الأخير بنقطتين.