موعد مباريات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا 2019-2020، القنوات والغيابات

موعد مباريات الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20، القنوات الناقلة، أبرز الغائبين، الحكام ومجموعات ذات الأذنين هذا الموسم

بدأت البطولة الأهم في أوروبا وثاني أهم بطولة في العالم بعد المونديال، وهي بطولة دوري أبطال أوروبا 2019-20 التي بدأت جولتها الأولى يوم الثلاثاء 17 سبتمبر الماضي، وسنكون على موعد مع استكمال لمتعة أجواء مباريات ذات الأذنين حيث سنتابع الجولة السادسة بدءً من يوم الثلاثاء القادم 10 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 13 ربيع الآخر 1441 هجريًا.

ستُفتتح الجولة بمباراتين في غاية الأهمية، عندما يستقبل جينك البلجيكي نظيره نابولي الإيطالي، وفي نفس الوقت يلتقي ليفربول الإنجليزي مع نظيره سالزبورج النمساوي، وذلك لحساب نفس المجموعة، ويمتلك الجميع حظوظ متساوية، وأي هزيمة لليفربول في وقت فوز نابولي ستعني رحيلهم عن دوري الأبطال والتوجه للدوري الأوروبي.

مجموعة أخرى نارية يلتقي فيها زينت الروسي مع بنفيكا البرتغالي ولايبزيج الألماني مع أولمبيك ليون الفرنسي، قبل أن نتجه إلى مجموعة مثيرة أخرى، عندما يلتقي برشلونة الإسباني مع الإنتر الإيطالي، وكذلك بوروسيا دورتموند الألماني مع سلافيا براج التشيكي، وكل الاحتمالات مفتوحة على مصرعيها لجميع الفريق.

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أما أياكس الهولندي فسيتضيف فالنسيا الإسباني في الوقت الذي يلتقي فيه تشيلسي الإنجليزي مع ليل الفرنسي، وللثلاثي الأول حظوظ متساوية ستجعل المباريات في قمة الإثارة والمتعة لا سيما وأن الجميع يأتي بكافة نجومه ويسعى إلى التأهل إلى ثمن نهائي البطولة الأوروبية الأغلى.

في اليوم التالي سنبدأ بمباراتي دينامو زغرب ومانشستر سيتي، وشاختار وأتلانتا، ثم تحضر الإثارة في مجموعة يوفنتوس، عندما يلتقي أتلتيكو مدريد مع لوكوموتيف موسكو واليوفي مع باير ليفركوزن، والأمور كلها على المحك للفريق الإسباني والألماني كذلك.

ونختتم اليوم بريال مدريد الذي يواجه كلوب بروج البلجيكي، إلى جانب باريس سان جيرمان أمام جلطة سراي التركي، على أن تشهد مجموعة أخرى قمة فريدة من نوعها، عندما يستضيف بايرن ميونخ نظيره توتنهام، والأخير يضع عينه على الثأر بعد الخسارة ذهابًا بسبعة أهداف لهدفين في قلب لندن.

وفي هذا التقرير سنتعرف سوياً على كل شيء يخص الجولة السادسة من دور مجموعات دوري الأبطال لموسم 2019-20، موعد المباريات، القنوات الناقلة، الحكام والغيابات وأكثر من ذلك..

موعد مباريات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا 2019-2020

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المباراة الموعد الملعب الحكم القناة الناقلة نابولي - جينك الثلاثاء 10 ديسمبر 2019،

13 ربيع الآخر 1441،

19:55 بتوقيت مصر، 20:55 بتوقيت السعودية سان باولو لم يحدد بعد beIN SPORTS HD 2 سالزبورج - ليفربول الثلاثاء 10 ديسمبر 2019،

13 ربيع الآخر 1441،

19:55 بتوقيت مصر، 20:55 بتوقيت السعودية ريد بول آرينا لم يحدد بعد beIN SPORTS HD بنفيكا - زينت سان بطرسبرج الثلاثاء 10 ديسمبر 2019،

13 ربيع الآخر 1441،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية ملعب دا لوز لم يحدد بعد beIN SPORTS HD أولمبيك ليون - لايبزيج الثلاثاء 10 ديسمبر 2019،

13 ربيع الآخر 1441،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية ملعب الأضواء لم يحدد بعد beIN SPORTS HD بوروسيا دورتموند - سلافيا براج الثلاثاء 10 ديسمبر 2019،

13 ربيع الآخر 1441،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية سيجنال إيدونا بارك لم يحدد بعد beIN SPORTS HD إنتر ميلان - برشلونة الثلاثاء 10 ديسمبر 2019،

13 ربيع الآخر 1441،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية جيوزيبي مياتزا لم يحدد بعد beIN SPORTS HD تشيلسي - ليل الثلاثاء 10 ديسمبر 2019،

13 ربيع الآخر 1441،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية ستامفورد بريدج لم يحدد بعد beIN SPORTS HD أياكس - فالنسيا الثلاثاء 10 ديسمبر 2019،

13 ربيع الآخر 1441،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية يوهان كرويف آرينا لم يحدد بعد beIN SPORTS HD شاختار دونيستك - أتلانتا الأربعاء 11 ديسمبر 2019،

14 ربيع الآخر 1441،

19:55 بتوقيت مصر، 20:55 بتوقيت السعودية ميتاليست أوبلاست لم يحدد بعد beIN SPORTS HD دينامو زغرب - مانشستر سيتي الأربعاء 11 ديسمبر 2019،

14 ربيع الآخر 1441،

19:55 بتوقيت مصر، 20:55 بتوقيت السعودية ماكسيمير شتاديون لم يحدد بعد beIN SPORTS HD باريس سان جيرمان - جلطة سراي الأربعاء 11 ديسمبر 2019،

14 ربيع الآخر 1441،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية حديقة الأمراء لم يحدد بعد beIN SPORTS HD كلوب بروج - ريال مدريد الأربعاء 11 ديسمبر 2019،

14 ربيع الآخر 1441،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية يان بريدل آرينا لم يحدد بعد beIN SPORTS HD بايرن ميونخ - توتنهام الأربعاء 11 ديسمبر 2019،

14 ربيع الآخر 1441،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية أليانز آرينا لم يحدد بعد beIN SPORTS HD أولمبياكوس - النجم الأحمر الأربعاء 11 ديسمبر 2019،

14 ربيع الآخر 1441،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية كارايسكاكيس لم يحدد بعد beIN SPORTS HD أتلتيكو مدريد - لوكوموتيف موسكو الأربعاء 11 ديسمبر 2019،

14 ربيع الآخر 1441،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية واندا ميتروبوليتانو لم يحدد بعد beIN SPORTS HD باير ليفركوزن - يوفنتوس الأربعاء 11 ديسمبر 2019،

14 ربيع الآخر 1441،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية باي آرينا لم يحدد بعد beIN SPORTS HD

أبرز الغائبين عن الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا 2019-20

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للإصابة للإيقاف ديان لوفرين - ليفربول إيزيكيل جاراي - فالنسيا فابينهو - ليفربول كريبين دياتا - كلوب بروج ماركو أسينسيو - ريال مدريد كلينتون ماتا - كلوب بروج ليروي ساني - مانشستر سيتي لا يوجد إيدينسون كافاني - باريس سان جيرمان لا يوجد هوجو لوريس - توتنهام لا يوجد خاميس رودريجيز - ريال مدريد لا يوجد ميتشل فورم - توتنهام لا يوجد دييجو كوستا - أتلتيكو مدريد لا يوجد ناتشو - ريال مدريد لا يوجد شيمي فرساليكو - أتلتيكو مدريد لا يوجد أنطونيو روديجر - تشيلسي لا يوجد فلورين أندوني - جلطة سراي لا يوجد نيكلاس زوله - بايرن ميونخ لا يوجد جوردي ألبا - برشلونة لا يوجد ديفيد نيريس - أياكس لا يوجد نيلسون سيميدو - برشلونة لا يوجد لوكاس هيرنانديز - بايرن ميونخ لا يوجد أليكسيس سانشيز - الإنتر لا يوجد جورجيو كيلليني - يوفنتوس لا يوجد ماتيو بوليتانو - الإنتر لا يوجد توماس ديلاني - بوروسيا دورتموند لا يوجد إيميرك لابورتي - مانشستر سيتي لا يوجد كيفن مالكويت - نابولي لا يوجد لويك إمبي سو - باريس سان جيرمان لا يوجد

مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20:

المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 باريس سان جيرمان 5 4 1 0 12 2 +10 13 2 ريال مدريد 5 2 2 1 11 7 +4 8 3 كلوب بروج 5 0 3 2 3 9 -6 3 4 جلطة سراي 5 0 2 3 1 9 -9 2

المجموعة الثانية المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 بايرن ميونخ 5 5 0 0 21 4 +17 15 2 توتنهام 5 3 1 1 17 11 +6 10 3 النجم الأحمر 5 1 0 4 3 19 -16 3 4 أوليمبياكوس 5 0 1 4 7 14 -7 1

المجموعة الثالثة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 مانشستر سيتي 5 3 2 0 12 3 +9 11 2 شاختار دونيتسك 5 1 3 1 8 10 -2 6 3 دينامو زغرب 5 1 2 2 9 9 0 5 4 أتالانتا 5 1 1 3 5 12 -7 4

المجموعة الرابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 يوفنتوس 5 4 1 0 10 4 +6 13 2 أتلتيكو مدريد 5 2 1 2 6 5 +1 7 3 باير ليفركوزن 5 2 0 3 5 7 -2 6 4 لوكوموتيف موسكو 5 1 0 4 4 9 -5 3

المجموعة الخامسة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 ليفربول 5 3 1 1 11 8 +3 10 2 نابولي 5 2 3 0 7 4 +3 9 3 سالزبورج 5 2 1 2 16 11 +5 7 4 خينك 4 0 1 4 5 16 -11 1

المجموعة السادسة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 برشلونة 5 3 2 0 7 3 +4 11 2 الإنتر 5 2 1 2 9 7 +2 7 3 بوروسيا دورتموند 5 2 1 2 6 7 -1 7 4 سلافيا براج 5 0 2 3 3 8 -5 2

المجموعة السابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 لايبزيج 5 3 1 1 8 6 +2 10 2 زينت سان بطرسبرج 5 2 1 2 7 6 +1 7 3 أولمبيك ليون 5 2 1 2 7 6 +1 7 4 بنفيكا 4 1 1 3 7 11 -4 4