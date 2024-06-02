فالفيردي: أنشيلوتي كان مجنونًا أمام دورتموند.. وما فعله منحنا الفوز!

"كنا نتلقى الكثير من الهجمات"

كشف فيدي فالفيردي، نجم وسط ريال مدريد، كواليس مواجهة بوروسيا دورتموند، أمس السبت، والتي حسمها الميرنجي (2-0) في نهائي دوري أبطال أوروبا، ليحصد اللقب الـ15 في تاريخه.

وقال فالفيردي، في تصريحات لـ"موفيستار": "أنشيلوتي حرّكني في جميع أنحاء الملعب! فهمت ما يريده مني إلى حد ما، لأنه أعطاني تعليمات عدة مرات، لدرجة أنه كان مجنونًا بعض الشيء".

وأضاف: "هذا طبيعي، كنا نتلقى الكثير من الهجمات (في الشوط الأول) وتحولنا إلى 4-3-3، ما منحنا الاستقرار".

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وردًا على سؤال حول اعتزال توني كروس، علق: "سأفتقده بشدة، مثل الجميع. إنه شخص كتب أسطورته هنا، وترك بصمته، ونحن كشباب، نحاول أن نتعلم قدر المستطاع، كما مع مودريتش. شكرًا لكل ما قدمه وعلّمه لنا يوميًا".

وتوّج فالفيردي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في مسيرته، بينما حصد شريكيه في خط الوسط توني كروس ولوكا مودريتش 6 ألقاب.