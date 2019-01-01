فاسكيز: التعادل أمام برشلونة غير عادل

صاحب هدف ريال مدريد الوحيد ليس راضيًا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب لوكاس فاسكيز؛ لاعب ريال مدريد الإسباني، عن عدم رضاه عن نتيجة التعادل التي حققها فريقه أمام برشلونة، مؤكدًا أن الريال كان الأفضل باللقاء.

الريال تعادل أمام البرسا، أمس الأربعاء، على ملعب كامب نو، بهدف لكل منهما، في نصف نهائي كأس إسبانيا.

فاسكيز سجل الهدف الأول في الدقيقة السادسة من عمر المباراة، لكن مالكوم دي أوليفيرا نجح في التعادل في الدقيقة 57.

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وقال فاسكيز، عقب اللقاء: "أدائنا بالمباراة كان جيدًا، لكن النتيجة جعلتنا نشعر برضا ومرارة في الوقت نفسه، نعم وقعنا في بعض الأخطاء في الأمتار الأخيرة بالشوط الثاني وهم لعبوا على ذلك وضغطوا علينا، وهذا طبيعي عندما تكون المباراة على أرضهم، وعلينا أن نكون راضيين عما قدمناه، لكن لسنا راضيين عن النتيجة".

وأضاف: "كنا جيدين، وخلقنا عديد الفرص أكثر مما فعل برشلونة، لذلك التعادل ليس عادلًا".

وتابع عن لقاء الإياب:"بملعبنا علينا أن نجعل من هذا التعادل نتيجة جيدة، علينا أن نتأهل للنهائي".

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وعن عدم مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ لاعب البرسا، في اللقاء منذ البداية، علق: "توقعنا أن يبدأ اللقاء، وعندما رأيته على مقاعد البدلاء، فكان طبيعيًا أن يشارك فيما بعد".

صاحب هدف الملكي الوحيد باللقاء، اختتم: "سعيد بهذا الهدف، دائمًا التسجيل في الكلاسيكو يكون مميزًا".

يذكر أن لقاء الإياب بنصف نهائي الكأس من المقرر أن يقام في 27 من الشهر الجاري، على استاد سانتياجو بيرنابيو.