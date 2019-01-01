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فارس جمعة: نستطيع الإطاحة بأستراليا بمساعدة الجماهير

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إصرار إماراتي في فوز الأبيض على نظيره الأسترالي في كأس آسيا
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

يثق فارس جمعة مدافع المنتخب الإماراتي، في قدرة فريقه على التأهل لنصف نهائي كأس آسيا 2019.

صاحب الأرض والجمهور يستعد لمواجهة صعبة أمام نظيره الأسترالي غداً الجمعة في إطار دور الثمانية.

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وقال جمعة قبل اللقاء الهام:"قادرون على اجتيار عقبة أستراليا والتأهل للمربع الذهبي على أرضنا ووسط جماهيرنا".

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وأضاف:"تكاتف الجميع من أجل المنتخب شيء هام لتحقيق الصعود، ونعد الجمهور بتقديم أفضل ما لدينا".

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وتابع:"حضور الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي شيء يدعونا للفخر ورفع الروح المعنوية للفريق بالمباراة الماضية".

يُذكر أن الفائز من مواجهة الإمارات وأستراليا سيلعب ضد الطرف المنتصر من مباراة قطر مع كوريا الجنوبية.

 

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