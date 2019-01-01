فاردي يكيل المديح لرودجرز ويكشف عن الفارق بينه وبين رانيري

تصريحات مهمة..

أثنى جيمي فاردي، لاعب ليستر سيتي، على مدربه برندان رودجرز، واعتبر أنه قد منح لاعبيه الثقة بتأكيده لهم بأنه لن يرحل عن الفريق في حال وصول أي عروض له.

وارتبط اسم رودجرز بتدريب أرسنال في أعقاب إقالة أوناي إيمري، قبل أن يخرج مدرب ليفربول السابق ويؤكد أنه باقٍ، ثم قامت إدارة ليستر بتجديد عقده حتى 2025.

ليستر سيتي حقق انتصارًا مدويًا على أستون فيلا بأربعة أهداف مقابل هدف، ليواصل ملاحقته لليفربول على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، وقد أحرز فاردي هدفين ليكون إجمالي ما سجله هذا الموسم 16 هدفًا حتى الآن.

الدولي الإنجليزي تحدث للصحافة بعد المباراة عن رودجرز وقال "حتى عندما تواجدت شائعات حول أندية أخرى تريده كان يقول لنا ألا نهتم بالأمر ونتجاهله تمامًا، أخبرنا بأن نركز على كرة القدم فحسب، يمكنك رؤية النتيجة في أرض الملعب اليوم، هذا حصاد تدريبنا طوال الأسبوع.".

كما أضاف عن إمكانية منافسة ليفربول على لقب الدوري "لا نحن نركز فقط على المباراة القادمة.".

رودجرز سعيد بكتابة التاريخ مع ليستر سيتي

فاردي سبق له وأن توُِج بالدوري الإنجليزي مع ليستر في عام 2016 في الموسم التاريخي تحت ولاية الإيطالي كلاوديو رانيري، وقد أوضح صاحب قصة الكفاح العظيمة، الاختلافات بين ليستر هذا العام وليستر البطل.

"الأمر مختلف، نحن الآن يمكننا أن نحتفظ بالكرة لمدة أطول، نستحوذ كثيرًا ونوِّجه هذا الاستحواذ في اتجاه صحيح بغاية معينة لنا."

وأتم "في موسم اللقب كُنّا نلعب بصورة أساسية بطريقة الارتداد بسرعة، أما الآن فيمكنك أن تلحظ أن التكتيك الذي نلعب به مختلف، أظن أن الأمر أفضل لليستر.".

جديرٌ بالذكر أن الفوز الذي حققه ليستر قد رفيع رصيده من النقاط إلى النقطة 38 لينفرد بوصافة ترتيب البريميرليج، ويستمر فارق الـ8 نقاط حاضرًا بينه وبين وبين المتصدر، ليفربول.