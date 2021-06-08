فاران يثير غضب ريال مدريد!

النجم الفرنسي يتسبب في حالة غضب بريال مدريد، والكرة في ملعبه!

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن تقديم إدارة ريال مدريد لعرض جديد للاعب الفريق الأول رافاييل فاران من أجل تجديد عقده.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن اللاعب لم يرد على العرض بالقبول أو بالرفض بالرغم من مرور فترة عليه.

وأوضحت الصحيفة أن فاران تسبب بذلك التصرف في غضب كبير بإدارة ريال مدريد التي كانت تعول الكثير عليه.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت أن إدارة ريال مدريد ستكتفي ببقاء فاران أو راموس، وستحدد موقفها من قائد الفريق بعد حسم موقف فاران.

لكن تأجيل فاران للأمر يجعل من موقف راموس غير واضح، بالأخص مع قرب عقد قائد الفريق من الانتهاء بحلول الـ 30 من شهر يونيو.

وينتهي عقد فاران في صفوف ريال بنهاية الموسم المقبل، أي أن رحيل اللاعب في الصيف الجاري قد يأتي بقيمة مادية مخفضة لو حدث.

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد بدأ الدعم في الدفاع بالفعل بعدما نجح في ضم دافيد ألابا بشكل مجاني من بايرن ميونخ عقب انتهاء عقده.