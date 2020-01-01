فاران: لا يمكنني الدفاع وحيدًا أمام ميسي

راموس مثله الأعلى..

يرى رافايل فاران، لاعب ريال مدريد، أنه من الصعب الدفاع أمام ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، إلا من خلال أداء جماعي من كامل الفريق.

الدولي الفرنسي أجرى حوارًا مطولًا مع شبكة دازن تحدث فيه عن مختلف القضايا، وعند سؤاله عن ميسي، لم يُنكر أن الأمر معه مختلف عن بقية اللاعبين.

فاران قال "لا يمكنك أن تدافع أمامه مثلما تدافع أمام الآخرين، الأمر يستلزم عملًا جماعيًا، لا يمكنك أن تترك له مجالًا تحت أي ظرف.".

وأضاف "اللعب في ريال مدريد؟ أن تكون مدافعًا هنا يعني أن ترتكب أقل عدد ممكن من الأخطاء، يكون خلفنا 50 مترًا وعلينا حمايتهم بصورة جيدة.".

كما تابع "الهدف في ريال مدريد هو الفوز دائمًا بكل الألقاب الممكنة، كل ما حققته في مسيرتي كان أكثر من حلم بالنسبة لي.".

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وتحدث كذلك عن مدربه زين الدين زيدان، فقال "مثال كبير بالنسبة لي على كيانه الإيجابي وصفاته الحميدة. لقد كنت هنا على مدار 8 سنوات، ويبدو الأمر لي معه يوميًا وكأنني أبدأ من الصفر.".

"هازارد يندمج معنا بصورة طيبة، إنه يمتلك الموهبة ومن دواعي سروري أن ألعب معه. أرى نفسي في رودريجو وفينسيوس، شابان يتعين عليهما أن يكبرا. هذه هي مسؤوليتنا أن نساعدهم على النمو بشكل جيد."

وأتم "ألهمني لاعبين مثل سيرجيو راموس وبيبي كونهما قلبي دفاع، أيضًا كريستيانو رونالدو هو قدوة لكل لاعب كرة قدم، راموس لديه عقلية رابحة وخبرة مذهلة.".

يذكر أن ريال مدريد قد حقق لقب كأس السوبر الإسباني مؤخرًا بعد الفوز على أتلتيكو مدريد في النهائي، كما يتقاسم صدارة الليجا مع برشلونة بينما يلتقي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي.