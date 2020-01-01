كاسيميرو: تعلمت قيم ريال مدريد

فخور باللعب في الريال..

أعرب كاسيميرو، لاعب ريال مدريد، عن فخره للعب في صفوف النادي الملكي، معتبرًا أن الجميع يحلم بارتداء القميص الأبيض.

وكان كاسيميرو قد انضم إلى ريال مدريد عام 2013 قادمًا من ساوباولو البرازيلي، وقد تحول بمرور الوقت لواحد من نجوم ملعب السانتياجو برنابيو.

الدولي البرازيلي في تصريحات للصحافة قال"إنه حلم أن أكون جزءًا من ريال مدريد. أقول دائمًا أنه حلم للجميع باللعب هنا.".

كما أضاف "هناك أشخاص أتوا إلى هنا نظير 6 مليون وآخرون نظير 40 أو 60 مليون، في النهاية الحلم واحد، الانضمام إلى مدريد كنجم.".

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واستطرد "أقول دائمًا أنه كان من دواعي سروري وشرفي أن أكون لاعبًا في ريال مدريد، لقد استمتعت بذلك حقًا لأنني تعلمت وعرفت قيم هذا النادي.".

يذكر أن صاحب الـ27 عامًا قد حقق 4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا رفقة الفريق العاصمي، إلى جانب تتويجه بلقب لبطولة الدوري الإسباني.

كما يجدر الإشارة إلى أن كاسيميرو قد شارك هذا الموسم في 25 مباراة بمختلف المسابقات بقميص الريال وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة آخرين.