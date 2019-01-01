فاران: عودة زيدان أفضل ما في الموسم ولا أعرف مصير جريزمان

تعرف على تصريحات فاران حول الموسم الحالي ومستقبل الفريق

أكد رافائيل فاران، مدافع ريال مدريد، أنّ المدرب زين الدين زيدان، قادر على تطوير الفريق رافضًا الحديث عن إمكانية انضمام بول بوجبا وإيدين هازارد وأنطوان جريزمان إلى البلانكوس.

فاران نفى في تصريحات سابقة شائعات رغبته الرحيل عن ريال مدريد في الصيف.

وقال فاران في حوار مع صحيفة "ماركا" الإسبانية: "الموسم الحالي كان صعبًا للغاية وبالأخص على الصعيد الذهني ولكن علينا التركيز على الأمور الإيجابية مثل عودة زين الدين زيدان ومحاولة التطوير للموسم المقبل".

وتابع: "أي فريق لا يستطيع أن يبقى في القمة للأبد ومن الطبيعي أن يحدث تراجع فمن المستحيل أن نحصد دوري أبطال أوروبا 10 سنوات على التوالي أو جلب جميع الألقاب كل عام، ولكننا نرغب في العودة لسكة الانتصارات سريعًا".

بطل كأس العالم مع فرنسا أكد أنّ ريال مدريد قادر على حصد البطولات دون الحاجة إلى كريستيانو رونالدو موضحًا أنّ الفريق بدأ الموسم الحالي بصورة جيدة ولكن لم يحقق النتائج المطلوبة وبعدها أصبحت الأمور سلبية.

وحول جوليان لوبيتيجي وسانتياجو سولاري، مدربا ريال مدريد السابقين، علّق: "سولاري جاء في وقت صعب ولوبيتيجي لم يكن محظوظًا ولكني عملت جيدًا مع الثنائي وتعلمت منهما، وحينما قدمنا أفضل ما لدينا لم تأت الأمور على النحو المطلوب كما حدث مع برشلونة في الكأس أو أياكس في دوري أبطال أوروبا".

صاحب الـ 26 عامًا أكد أنّه لم يكن جيدًا في بداية الموسم بسبب تأثير كأس العالم موضحًا أنّ زيدان تحدث معه وأخباره بأنّه سيعاني قليلًا في البداية بسبب قلة الراحة، مؤكدًا أنّه بعد العودة من الإصابة أمام برشلونة استعاد الكثير من مستواه.

وأردف: "شعرنا بالدهشة من قرار زيدان بالرحيل ولذلك فإن عودته كانت الخيار الأفضل لأنّه يمتلك شخصية قوية ورغبة في الفوز وأعتقد أنّ لديه القدرة على حل مشاكل الفريق والتحسن في الموسم المقبل".

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وواصل: "أعلم بول بوجبا وهو لاعب عظيم وكل موهبة مثله لديها مكان في ريال مدريد كما أنّني تعرفت على إيدين هازارد منذ أن كان في لينس وتقابلنا في نصف نهائي كأس العالم. إنّه لاعب عظيم أيضًا وسوف نرى إن كان الثنائي سيأتي أم لا".

فاران أكد أنّه لم يكن يتوقع تواجده في سباق الكرة الذهبية عن العام الماضي ولذلك لم يشعر بالحزن لغيابه مشيرًا إلى أنّ لوكا مودريتش يستحق التتويج بها.

واختتم :"احترم قرار أنطوان جريزمان ولكني لم أتحدث معه بشأن مستقبله ولا أعرف ما الذي سيفعله. كما قال زيدان هدفنا الفوز بالدوري الإسباني في الموسم المقبل لأنّها البطولة التي تحدد صاحب المستوى الثابت ورغم ذلك فإنّ دوري أبطال أوروبا لا تزال البطولة الأكثر إثارة".

جدير بالذكر أنّ فاران حقق لقب الدوري الإسباني مرتين ودوري أبطال أوروبا 4 مرات رفقة ريال مدريد.