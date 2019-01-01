فاران يؤكد بقاءه في ريال مدريد

المدافع بطل كأس العالم 2018 سيبقى في سانتياجو بيرنابيو..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكد الفرنسي رافاييل فاران مدافع ريال مدريد بقاءه في صفوف الفريق للموسم المقبل.

وقال فاران في حواره مع صحيفة ماركا الإسبانية:"سأستمر هنا للعام المقبل، وأنا واثق أننا سنعيش مشاعرنا القوية مجدداً".

وأضاف:"لا يمكننا الشكوى من أي شيء، ولكننا افتقرنا للقوة في اللحظات المعقدة، لم أكن في أفضل مستوياتي ولكني سأرى أفضل نسخة من فاران مجدداً".

وكانت التقارير الصحفية قد رجحت رحيل المدافع الفرنسي عن صفوف الملكي في نهاية الموسم الحالي، وهو ما نفاه بشكل قاطع.

يذكر أن فاران توج مع ريال مدريد بـ4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا في 2014 و2016 و2017 و2018.