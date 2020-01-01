فاتي يدعم حملة كريستيانو رونالدو الجديدة!

خيانة للبرسا أم أمر طبيعي؟

ظهر أنسو فاتي، لاعب برشلونة، وهو يدعم حملة ترويج للحذاء الجديد لكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس عبر تطبيق إنستجرام بسرد قصة تغلبه على الإصابة.

الدون أعلن عن حذائه الجديد وطلب من زملائه في كرة القدم أن يشاركوه بعض تجاربهم الشخصية، وكان فاتي من أوائل من فعلوا.

فاتي تحدث عن الإصابة التي ألّمت به في الآونة الأخيرة، فقال "التغلب على إصابة خطيرة غيّر موقفي، لقد فهمت مدى أهمية العمل والمثابرة، محاولة أن أكون أقوى كل يوم تساعدني على التحسن".

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وكان صاحب الـ17 عامًا قد تعرض إلى إصابة قوية في الركبة جعلته يخضع لعملية جراحية سيغيب على إثرها لمدة أربعة أشهر على أقل تقدير.

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ولم يكن الدولي الإسباني هو الوحيد الذي دعم الدون في حملته الترويجية، بل تواجد كذلك كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، الذي تحدث عن بداياته في عالم كرة القدم.

الدولي الفرنسي قال "عندما كنت طفلاً طلبت من والدي مساعدتي في العمل وتحسين مهاراتي بكلتا قدمي، لقد سجلت هدفي الاحترافي الأول بساقي الضعيفة وهذا جعلني سعيدًا جدًا".

وأتم "الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أن العمل الجاد يساعدك على تحقيق أحلامك".

الجدير بالذكر أن فاتي سجّل هذا الموسم 5 أهداف وصنع أربعة في 10 مباريات خاضها بمختلف البطولات قبل إصابته.