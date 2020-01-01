فاتسكه عن رحيل سانشو: لدينا الأموال ونريد البطولات

المدير التنفيذي لبوروسيا دورتموند هانز يواكيم فاتسكه يؤكد على رغبته على بقاء جادون سانشو رفقة الفريق.

أعرب هانز يواكيم فاتسكه المدير التنفيذي لبوروسيا دورتموند عن رغبته في استمرار النجم جادون سانشو في صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فاتسكه وأكد خلالها أن فريقه يملك ما يكفي من الأموال للحفاظ على نجومه في الفترة الحالية ويسعى للحصول على الألقاب.

وقال فاتسكه: "أعتقد أن سانشو ربما يكون يشعر أن بوروسيا دورتموند لا يملك المستقبل اللامع الذي ينتظره، لكن في رأيي هو لا يريد المغادرة".

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وأضاف عن مستقبل اللاعب في صفوف النادي في ظل انتشار العديد من الأنباء حول رحيله: "لا تزال الأمور غير واضحة عما سيحدث".

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وأردف: "علاقتنا بسانشو ومع وكيله تعد من الأمور السرية للغاية لكننا سنتناقش في كل شيء بكل تأكيد خلال الفترة المقبلة".

وأكمل: "الأمر لا يتعلق بالأموال فبالنسبة لنا بقائه في بوروسيا دورتموند أفضل بكل تأكيد، ونحن نملك الأموال الكافية ونريد أن نحصل على الألقاب، واستمراره معنا يمنحنا أفضلية واضحة".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية اليوم كانت قد أكدت أن سانشو مطلوب في صفوف مانشستر يونايتد وأن الشياطين الحمر اتفقوا بالفعل معه على راتبه الشخصي.