مانشستر يونايتد بمقدمة سباق ضم سانشو وقيمة الصفقة قياسية

تقارير صحفية إنجليزية تؤكد قرب مانشستر يونايتد من الحصول على خدمات جادون سانشو من بوروسيا دورتموند.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن قرب فريق مانشستر يونايتد من الحصول على خدمات اللاعب جادون سانشو هداف بوروسيا دورتموند الألماني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "تيليجراف" والتي أكدت أن بوروسيا دورتموند لا يمانع رحيل اللاعب عن صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت الصحيفة أن قيمة الصفقة ستتجاوز الرقم القياسي الخاص بمانشستر يونايتد الذي كان قد ضم به بول بوجبا مقابل حوالي 90 مليون استرليني قبل سنوات من يوفنتوس.

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وأوضحت الصحيفة أن اللاعب لديه تفاهمًا مع إدارة مانشستر يونايتد حول البنود الشخصية في عقده في صفوف الشياطين الحمر، حيث من المقرر أن يحصل على 200 ألف جنيه استرليني في الأسبوع.

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ويبحث المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني للشياطين الحمر في الوقت الحالي عن لاعب جناح أيمن ليكون هو الحجر القادم في إعادة بناء الشياطين الحمر.

ووضع المدير الفني قائمة من اللاعبين المهتم بالحصول على خدماتهم على رأسهم جاك جريليش نجم أستون فيلا وجايمس ماديسون لاعب ليستر سيتي.

جدير بالذكر أن سانشو كان قد شارك مع بوروسيا دورتموند في 33 مباراة هذا الموسم بكل البطولات، سجل خلالهم 17 هدفًا وصنع 18 حتى الآن.