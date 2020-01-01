فابينيو يكشف إمكانية تعاقد ليفربول مع مبابي

الفرنسي وجوده سيشكل مشكلة كبيرة في الفريق!!

علق البرازيلي فابينيو لاعب خط وسط فريق ليفربول الإنجليزي على أخبار إمكانية تعاقد فريقه الحالي مع زميله السابق في موناكو الفرنسي ولاعب باريس سان جيرمان الحالي كيليان مبابي.

مبابي ارتبط اسمه بالرحيل إلى ليفربول في وقت سابق بسبب مدح اللاعب لقدرات ليفربول، ولكن مدرب الريدز الألماني يورجن كلوب نفى هذا الأمر، مؤكداً على عدم قدرة فريقه المالية في الدخول في سباق التعاقد مع مبابي.

وقال فابينيو في حوار لصحيفة " Sport Bible" الإنجليزية: "في الوقت الحالي بسبب الأسماء المتواجدة مع الفريق من الصعب أن يدخل مبابي لدينا خط هجوم يستطيع فعل كل شيء ودخول مبابي سيعقد الأمور".

وأضاف: "أنا زاملت مبابي عدد من السنوات واستطيع القول بأنه سيكون أفضل لاعب في العالم يوماً ما لديه قدرات قوية للغاية في الملعب ويستطيع صنع الفارق مع ناديه".

ويرى فابينيو أن زميله في الفريق الهولندي فيرجين فان دايك استحق الفوز بالكرة الذهبية الموسم الماضي لأن ما قدمه يستحق التقدير والفوز بجائزة في نهاية الأمر.

فان دايك يرفض نغمة الثقة الزائدة رغم نتائج ليفربول المُبهرة

وتابع: "فان دايك يعطيك الأفضلية في كل وقت عن الفرق التي تلعب أمامها يجعلك تشعر بالأمان وأنه من الممكن أن تلعب وتقوز بالمباريات دائماً لأن لدينا فيرجيل يقود الدفاع".

أما عن زميله في الفريق الظهير الأيمن ألكسندر أرنولد فأكد أن الآن ليس الوقت المناسب ليتم مقارنته بالبرازيلي دانيل ألفيش لكن لديه الإمكانيات بأن يصبح على نفسه طريقثه وعليه استغلال ذلك.

يذكر أن فابينيو قد عاد للمشاركة مع فريقه مؤخراً بعد الإصابة التي لحقت به، ويتصدر ليفربول ترتيب البريميرليج بفارق 16 نقطة عن أقرب منافسيه وهو مانشستر سيتي.