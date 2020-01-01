فان دايك يرفض نغمة الثقة الزائدة رغم نتائج ليفربول المُبهرة

فان دايك يحث زملاءه على العمل ويتحدث عن شريكه جو جوميز..

لا يحبذ الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول، نغمة الثقة الزائدة، بعد النتائج المبهرة التي حققها الريدز في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وحقق ليفربول 22 انتصارًا من أصل 23 مباراة خاضها في البريميرليج، هذا الموسم، فيما تعادل في مناسبة واحدة، ولم يخسر قط.

فان دايك، يرى أن الفريق لا يزال أمامه الكثير من العمل، رغم وجود فارق الـ16 نقطة بينه وبين مانشستر سيتي، أقرب ملاحقيه.

ثاني أفضل لاعب في العالم لعام 2019، قال في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية: "لا يمكنك الشعور بأنك غير قابل للهزيمة، نحن لا يتملكنا هذا الشعور".

وأضاف الدولي الهولندي: "أي شيء يمكن أن يحدث، كانت الأمور لتسلك مسارًا آخر أمام ولفرهامبتون في بعض لحظات المباراة".

ليفربول وأرسنال وأطول سلسلة لاهزيمة في البريميرليج

وتابع: "كان من الممكن أن يسجلوا هدفًا ثانيًا، لذا نشعر دائمًا بأن علينا الاستمرار في العمل بجد، نحن نحاول فقط مواصة التحسن، والأمور تسير على ما يرام حاليًا، والجميع في وضع جيد".

وتطرق، أفضل لاعب في أوروبا لعام 2019، للحديث عن شجار جو جوميز، شريكه في دفاع ليفربول، مع رحيم سترلينج، نجم مانشستر سيتي، خلال تواجدهما في معسكر المنتخب الإنجليزي بنوفمبر الماضي.

وأوضح فان دايك: "بالطبع تحدثت مع جو حول الأمر، وحاولت المساعدة، فهذا الحادث لم يكن خطأه، لقد تخطى الأمر".

وواصل: "لقد تأثرت بجو، لقد رأينا جميعًا مدى جودته وقدراته خلال الموسم الماضي، قبل أن يتعرض للإصابة".

وأتم: "أنه شخص أتعامل معه على نحو جيد جدًا، داخل وخارج الملعب، وهذا يساعد بالطبع".

ويستعد ليفربول لمواجهة شروسبري تاون، غدًا الأحد، ضمن منافسات الدور الخامس، من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.