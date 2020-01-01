فابيان رويز يبتعد عن ريال مدريد وبرشلونة

لا ريال مدريد ولا برشلونة.. نابولي يستفيد ويقترب من التجديد لنجمه

كشفت مصادر صحفية إسبانية وإيطالية أن متوسط ميدان نابولي فابيان رويز اقترب من تجديد عقده مع نادي الجنوب الإيطالي حتى عام 2025.

وكان النجم الإسباني قد ارتبط بالعديد من الأندية، حيث وضعته الصحافة في جملة مفيدة مع برشلونة وريال مدريد وأشارت إلى وجود مفاوضات.

وحول ذلك، قالت صحيفة آس الإسبانية إن فابيان رويز كان أحد الأسماء الأولية في قائمة ريال مدريد وبرشلونة الخاصة بالميركاتو منذ عدة أشهر.

المزيد من الفرق

ولكن الصحيفة المدريدية أضافت أن التعاقد مغ اللاعب الإسباني لم يصبح أولوية بالنسبة لريال مدريد وبرشلونة بسبب الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها فيروس كورونا.

وينتهي عقد اللاعب مع نابولي في صيف العام 2023، ويبدو أن نادي الجنوب الإيطالي ينوي تجديد عقده حتى عام 2025 مع رفع راتبه إلى 5 ملايين يورو.

وبذلك سيكون رويز صاحب ثاني أغلى راتب في نابولي بعد القائد لورينزو إنسيني الذي يتقاضى 7 ملايين يورو سنويًا، وبالتساوي مع كوليبالي الذي من المتوقع أن يرحل عن الفريق هذا الصيف.

أخبار الانتقالات: حلم العودة مازال يراود نيمار ومبابي في الريال في 2021

يذكر أن نابولي قد مر بأزمات هذا الموسم مع المدرب كارلو أنشيلوتي قبل إقالته وتعيين جينارو جاتوزو الذي تحسنت معه الأمور بصورة نسبية.