فابريجاس يحذر ميسي من فخ الدوري الفرنسي!

فابريجاس يحذر زميله السابق ميسي من الدوري الفرنسي!

وجه الإسباني سيسك فابرجاس، لاعب موناكو، رسالة تحذير إلى زميله القديم في برشلونة، ليونيل ميسي، القادم حديثًا للعب في باريس سان جيرمان.

سيسك حذر زميله من صعوبة الدوري الفرنسي على عكس ما يشاع عن سهولته.

وتعاقد باريس سان جيرمان قبل أيام مع قائد وهداف برشلونة التاريخي ليونيل ميسي بعقد انتقال حر لمدة موسمين.

خبر انتقال ميسي هو الأبرز في سوق الانتقالات ما جعل الكل يدلي برأيه عنه.

لماذا حذر سيسك زميله القديم ميسي؟

أجرى سيسك حوارًا مع صحيفة مترو قال فيه عن انتقال ميسي: "أعتقد أحيانًا لا يدرك عظم تأثيره وحجمه. في بعض الأوقات يصل لمستويات يعتقد أنها عادية لأنه نشأ على ذلك؛ أن يكون الأفضل".

وحذر لاعب موناكو صديقه السابق في برشلونة "حينما لا يفوز باريس بلقب الدوري الفرنسي يرى الجميع الأمر كارثة بسبب الأموال الكثيرة المنفقة. الجميع يرى أنه دوري الفريق الواحد لكن في آخر خمس سنوات موناكو وليل توجا باللقب".

وتابع سيسك "الدوري ليس سهلًا كما يعتقد الناس. لاعبون أقوياء وسرعات كبرى. الدوري جيد ويتطور وبه لاعبون بدنيين ويدافعون جيدًا جدًا، ليس به مهارات كبيرة لكنهم يتطورون. الأجانب والمدربون الجُدد غزوا الدوري الذي يتطور على صعيد اللاعبين والمدربين".

كيف استقبل منافسو ميسي خبر انتقاله للدوري الفرنسي؟

وكشف فابريجاس عن كيفية تلقي لاعبي موناكو لخبر انضمام ميسي لباريس قائلًا: "كل اللاعبين متحمسين لأنهم سيلعبون ضد ميسي. الكل راغب في قميصه. أخبرتهم أننا 25 لاعبًا ولديه فقط قميصان. موناكو مليء بالمواهب الشابة. علينا مواصلة العمل دون النظر لسان جيرمان، موسم طويل وعظيم جدًا ينتظرنا".

ومن المقرر أن يستضيف باريس على ملعبه حديقة الأمراء فريق موناكو في الثاني عشر من ديسمبر المقبل في الدور الأول من الدوري الفرنسي.

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