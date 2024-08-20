فابريجاس يتدخل لبيع نجم ريال مدريد.. وشرط واحد من الميرنجي!

ما مصير الصفقة؟

يرغب نادي كومو الإيطالي الصاعد حديثا لـ"سيريا آ" في ضم أحد لاعبي ريال مدريد، لتدعيم صفوفه الموسم الجاري.

وذكر فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، أن كومو وجه أنظاره صوب نيكو باز، لاعب وسط ريال مدريد.

وأوضح أن "المفاوضات بدأت بالفعل بين الطرفين، ويسعى النادي الإيطالي لعملية انتقال دائمة، وليس على سبيل الإعارة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "ريال مدريد سوف يمتسك ببند إعادة شراء اللاعب، كي يحتفظ بالسيطرة على تحركاته في المستقبل".

وختم: "سيسك فابريجاس المدير الفني لكومو، له دور بارز في المحادثات الجارية بين الطرفين".

وتعرض كومو للخسارة في الجولة الافتتاحية بالدوري الإيطالي، وذلك بثلاثية نظيفة أمام يوفنتوس.