"يبدو غير مهتم".. نجم تشيلسي السابق يدين ميسي في "عنصرية الأرجنتين"!

"على القبطان أن يتكلم"

هاجم مهاجم تشيلسي وإنجلترا السابق كارلتون كول، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بسبب موقفه السلبي من هتافات زملائه العنصرية في الاحتفال بلقب كوبا أمريكا 2024.

ونشر إنزو فرنانديز، لاعب تشيلسي، مقطع فيديو يحتوي على هتافات عنصرية من لاعبي الأرجنتين ضد لاعبي منتخب فرنسا، ما أثار غضب النجوم "الفرنسيين" في صفوف تشيلسي، الذين ألغوا متابعته واتهموه بالعنصرية، الأمر الذي دفع النادي لإعلان عقوبة ضد اللاعب، الذي اعتذر عن تصرفه.

من جهته، قال كارلتون كول: "نحتاج أن يتحدث ميسي، كواحد من أكثر الشخصيات شهرة واحترامًا في كرة القدم العالمية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف في تصريح لـ" talkSPORT: "الأرجنتين لديها شخص مشهور بأنه ربما أفضل لاعب كرة قدم على الإطلاق، نحن بحاجة لسماعه، عليه أن يتحدث عن الأمر".

وأتم: "ميسي هو الرجل الرئيسي في الأرجنتين، إنه القبطان، عليه أن يخرج ويقول شيئًا عن هذا السلوك، لكن يبدو الأمر كما لو أنه لا يهتم، هذا يظهر لي أنه أناني، أنا أدين ميسي".