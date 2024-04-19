"غياب كاسترو أطول من المتوقع!" .. سيفرينو يصدم جماهير النصر بعد ريمونتادا الفيحاء

تصريح صادم من مدرب النصر المساعد..

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كشف المدرب المساعد لفريق الكرة بنادي النصر، فيتور سيفرينو، عن السر وراء العودة المثيرة للفريق أمام الفيحاء، من التأخر بهدف إلى فوز بثلاثية، كما تحدث عن آخر التطورات الصحية للمدير الفني لويس كاسترو، الذي غاب عن المباراة لإصابته بوعكة صحية.

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النصر حقق العلامة الكاملة في مواجهته الرابعة أمام الفيحاء هذا الموسم، بالفوز بنتيجة (3-1)، على ملعب الأول بارك، في مباراة الجولة 28 من الدوري السعودي، ليحقق الأصفر 4 انتصارات على منافسه في مسابقتي دوري روشن ودوري أبطال آسيا، كما نجح النصر في تقليص الفارق في سباق الدوري مع الهلال المتصدر، ليصل إلى 9 نقاط، حيث يأتي العالمي في الوصافة برصيد 68 نقطة.

وقال سيفرينو، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن كاسترو يعاني من مشكلة صحية وأجرى عملية بسيطة، وفق ما أكد النادي، إنه في المستشفى حاليًا، ويجري فترة استشفاء، وأتوقع أن يعود إلينا خلال 4 مباريات".

وتحدث سيفرينو عن مباراة الفيحاء، وسر العودة في النتيجة، قائلًا إن النصر يلعب بطريقة لم يعتد عليها، ومن الطبيعي أن تحدث بعض الأخطاء، ولكن الفريق يتحسن من مباراة لأخرى، مضيفًا أن الفريق تحكم في المباراة بشكل كامل، وكان استقباله لهدف نتيجة الوقوف الخاطئ في المرتدة.

ونوه مدرب النصر المساعد بأنه طالب اللاعبين بين شوطي المباراة بعدم الاستسلام، وعدم التراجع وفقدان السيطرة في اللقاء، بعد إضاعة ركلة الجزاء، مبينًا أن اللاعبين يتدربون على الركلات الجزائية في التدريبات، ولكن ساديو ماني لم يوفق اليوم، مضيفًا أنه طالب السنغالي باللعب في الطرف الأيسر خلال الشوط الثاني، من أجل فتح المزيد من المساحات.

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وأضاف فيتور أنه الأرقام تقول إن النصر لديه 28 تسديدة على مرمى الخصم، واسترجع كرات كثيرة من الخصم، ولم يستقبل سوى هدفين، مبينًا أن الفريق تلقى هدفًا واحدًا في آخر 4 مباريات وسجل 10 أهداف، بعدما استقبل 10 أهداف في أولى 4 مباريات، ما يعني أن الفريق يسير على الطريق الصحيح.

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